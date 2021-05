ZMOS spoločne s rezervačným systémom Bookio spúšťajú službu pre gastro

Bratislava 18. mája (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu s rezervačným systémom Bookio spúšťajú rezervačný systém, ktorý by mal pomôcť gastroprevádzkam. "ZMOS spolu s Bookiom poskytnú všetkým prevádzkam na Slovensku možnosť využívať rezervačný systém na rezerváciu miest na terasách," uviedol na utorňajšom stretnutí s médiami starosta Ružinova Martin Chren.



Ide o podobný systém, aký slúžil na rezervovanie mobilných odberových miest. Tento krok podľa Chrena znamená aj udržanie pracovných miest, čo pre obce a mestá znamená udržanie daňových príjmov.



"Hlavnou úlohou je riadiť aj kapacitu prevádzky. Záujemca získa prehľad, na aké termíny môže prísť, nestojí v rade, dokáže si naplánovať, kedy príde. Systém všetky rezervácie zautomatizuje," pokračoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS a hovorca združenia Michal Kaliňák.



Podľa prezidenta Aliancie slovenskej gastronómie (ASG) Viliama Pavlovského sa vďaka tomuto nástroju vie gastrosektor pripraviť na obdobie jesene. "Chceme mať nástroj, ktorý nám zabezpečí, že náš segment nebude zatváraný, bude fungovať bezpečne a bude môcť poskytnúť štátu dáta a prípadné trasovanie, ak by nastal nejaký problém," povedal.



"Rezervačný systém dokáže pomôcť s trasovaním, aby sme dokázali v prípade ohniska nákazy toto ohnisko sprocesovať a daná prevádzka by mohla fungovať. Prevádzka si môže taktiež kontrolovať, koľko ľudí do reštaurácie môže prísť na základe opatrení." priblížil Jozef Žarnovičan zo spoločnosti Bookio.



Rezervačný formulár si môžu dať prevádzky na vlastný portál. Tie, ktoré ho nemajú, môžu využiť priestor portálu Menučka. "Na našom portáli budú uvedené stránky, ktoré rezervačný systém používajú, čo je služba pre zákazníkov. Reštaurácia si musí systém nastaviť na vlastné parametre," dodala zakladateľka tohto gastroportálu Kamila Slašťanová.