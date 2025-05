ZMOS: Štátni zamestnanci by mohli odmenu dostať vo výplate za máj

Bratislava 5. mája (TASR) - Zamestnanci verejnej správy by jednorazovú odmenu vo výške 800 eur mohli dosť vo výplate za mesiac máj. Uviedol to po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Doplnil, že ak vláda v máji rozhodne o vyplatení jednorazových odmien pre všetkých štátnych zamestnancov, teda aj tých v gescii samospráv, ZMOS pristúpi k podpísaniu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre tento rok.



Božik pripomenul, že ZMOS blokoval kolektívne vyjednávanie a nepodpísal kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, kým sa nevyrieši financovanie jednorazovej odmeny aj pre zamestnancov samospráv.



„Vláda by mala rozhodnúť o tom, že budú tieto peniaze poskytnuté mestám a obciam, tak isto aj samosprávnym krajom. Pokiaľ ide o mestá a obce, bavíme sa o sume prevyšujúcej 90 miliónov eur. Pokiaľ sa tak stane, dnes som jasne deklaroval na rokovaní HSR, že som pripravený podpísať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre kalendárny rok 2025,“ priblížil Božik.







Doplnil, že v jednom balíku by mala byť riešená odmena zamestnancov verejnej správy, vrátane tých, ktorí pracujú pre samosprávy, i valorizácia platových taríf pre zamestnancov školstva v originálnej pôsobnosti miest a obcí.



Črtajúcu sa dohodu o jednorazovej odmene 800 eur pre zamestnancov pracujúcich pre štát a samosprávy potvrdil aj viceprezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR František Gajdoš. „Môžeme v tomto momente informovať, že zamestnanci pracujúci pre štát a samosprávy túto odmenu s veľkou pravdepodobnosťou vyplatenú mať budú, tak ako bolo avizované, čiže vo výplate za mesiac máj, a teda v mesiaci jún,“ uviedol Gajdoš. Dodal, že ide o vyše 400.000 zamestnancov.