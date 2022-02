ZMOS sumarizuje zvýšené výdavky samospráv za elektrinu

Bratislava 7. februára (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sumarizuje výdavky samospráv za zvýšené ceny elektrickej energie. Uviedol to Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS.



Nárast cien podľa neho spôsobuje všetky problémy, na ktoré ZMOS upozorňoval od októbra. Dnes je jasné, že samosprávy budú musieť v najbližšom období upravovať rozpočty, čo sa premietne do oklieštenia mnohých výdavkov aj rozsahu služieb.



Informoval, že ZMOS listom požiadal predsedov 61 regionálnych združení o sumárnu informáciu za všetky ich členské mestá a obce. Požiadavka sa týka prehľadu výdavkov za elektrinu v minulom roku a informáciu o náraste cien, a teda aj výdavkov pre aktuálny rok. Takáto informácia z prostredia 96 % samospráv vytvorí reálny obraz o celkovom objeme navýšených finančných prostriedkov, čo budú mimoriadne silné argumenty pri vyjednávaniach o výške kompenzácií vrátane očakávaných rizík, z hľadiska úsporných opatrení samospráv.



ZMOS v tejto súvislosti dodáva, že mestá a obce sú najväčší zriaďovatelia škôl a školských zariadení. Pod ich strechou je 2754 materských a 1886 základných škôl. "Podobné je to aj v prípade sociálnych služieb, čo môžeme kvantifikovať 711 pobytovými zariadeniami, dennými stacionármi a podobne. Celkovo 135 samospráv má príspevkové alebo rozpočtové organizácie v oblasti kultúry. Ďalších 2500 kultúrnych stánkov poskytuje kultúrne vyžitie pre individuálne podujatia. Na Slovensku máme dve mestá s električkovou a 5 miest s trolejbusovou dopravou," priblížil.



"Podobná situácia je aj v prípade vyšších územných celkov (VÚC), nakoľko práve samosprávne kraje sú zriaďovatelia stredných škôl, internátov, jedální, sociálnych zriadení v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a mali by sme pridať aj počet knižníc, galérií, hvezdární, atď. Je preto zrejmé, že problém s cenami energií, ale aj ukončenie činností niektorých dodávateľov má negatívne dopady naprieč celou samosprávou," spresnil.



Na základe uvedeného je podľa Kaliňáka zrejmé, že na tieto problémy je potrebné urýchlene a zodpovedne reflektovať. ZMOS preto ešte v októbri požiadal predsedov príslušných parlamentných výborov o zvolanie mimoriadneho a spoločného rokovania za účasti Úradu pre verejné obstarávanie SR a Najvyššieho kontrolného úradu SR. "Až od polovice decembra evidujeme dôraznejší záujem zo strany štátu o riešenie týchto problémov, hoci samosprávy pod tlakom končiaceho sa roka prijímali rozpočty pre tento kalendárny rok," dodal.