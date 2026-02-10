< sekcia Ekonomika
ZMOS upozornilo na nedofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy
Združenie poukázalo na to, že dotácie na prenesený výkon štátnej správy sú v mnohých oblastiach nedostatočné a v niektorých prípadoch sa pohybujú len v centoch na obyvateľa.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) po rokovaní svojho predsedníctva upozornilo v utorok na dlhodobé a prehlbujúce sa nedofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy vykonávaného mestami a obcami. Situáciu podľa ZMOS zhoršujú aj aktuálne konsolidačné opatrenia verejných financií.
Predsedníctvo ZMOS zároveň upozornilo, že pri príprave rozpočtov samospráv na minulý rok neboli avizované zmeny vo výške dotácií na niektoré činnosti, čo podľa nich komplikuje finančné plánovanie obcí a miest. Situácia je podľa ZMOS obzvlášť problematická pre menšie samosprávy, kde je nižší počet obyvateľov spojený s nižším objemom finančných prostriedkov, a to aj pri zabezpečovaní spoločných stavebných úradov.
Výpadok príjmov samospráv v dôsledku zníženia podielu na dani z príjmov fyzických osôb má podľa združenia negatívny vplyv na celkové hospodárenie miest a obcí. Samosprávy sú tak nútené rátať každé euro, pričom konsolidačné opatrenia sa dotýkajú aj originálnych kompetencií miest a obcí vrátane financovania školstva a neverejných poskytovateľov vzdelávania.
Združenie poukázalo na problematiku zabezpečenia miestnych občianskych poriadkových služieb v obciach s vyšším podielom marginalizovaných rómskych komunít. Upozornilo na nedostatok stabilného financovania týchto služieb a na riziká, ktoré by ich obmedzenie alebo zrušenie mohlo priniesť v oblasti verejného poriadku, bezpečnosti a vzdelávania a avizovalo zámer zvolať v najbližších týždňoch rokovanie zástupcov viacerých rezortov na úrovni generálnych riaditeľov sekcií s cieľom hľadať systémové riešenia financovania preneseného výkonu štátnej správy.
