Na Slovensku je stále mnoho obcí bez prístupu k základným potravinám

Nižná Voľa 28. augusta (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozorňuje na potravinové púšte a obmedzený prístup obyvateľov na vidieku k základným potravinám. Zároveň ponúka riešenia, ktoré naformulovalo v dopadovej štúdii. Predstavili ju v piatok v obci Nižná Voľa v okrese Bardejov pred bývalou predajňou potravín. Podľa ústredného riaditeľa Kancelárie ZMOS Michala Kaliňáka by mala byť východiskom pre rezort pôdohospodárstva a inšpiráciou pre samosprávne kraje.



Koncom minulého roka ZMOS predstavilo výsledky prieskumu k dostupnosti potravín na vidieku. V priebehu šiestich mesiacov vypracovalo dopadovú štúdiu formulujúcu východiská k riešeniu problému.



"Zo spomínaného prieskumu je okrem iného zrejmé, že 46 percent obcí do 250 obyvateľov má kamennú predajňu a v prípade obcí do 500 obyvateľov sú kamenné predajne samozrejmosťou pre 82 percent samospráv. Služby pojazdnej predajne pritom v oboch veľkostných kategóriách využíva sedem percent obcí. Z prieskumu tiež vyplýva, že 2,6 percenta obcí prevádzkuje predajňu potravín ako vlastnú," uviedol Kaliňák.



Na Slovensku bolo podľa jeho slov identifikovaných 102 reálnych "potravinových púští" v kategórii malých obcí do 500 obyvateľov. Až 62 percent z nich patrí do veľkostnej kategórie do 250 obyvateľov. Ide o obce lokalizované prevažne na východe Slovenska.



"Podľa prieskumu ZMOS 55,3 percenta starostov konštatovalo, že nie je možné ekonomicky zabezpečiť činnosť potravinovej predajne," skonštatoval Kaliňák.



Mnohé prevádzky maloobchodnej siete potravín na vidieku majú podľa Kaliňáka problém udržať prevádzkovú ekonomiku na nule, a preto zanikajú.



ZMOS odporúča legislatívne zjednodušiť predaj lokálnych výrobkov prostredníctvom lokálnych obchodných sietí, ako sú pojazdné predajne, donáška či malé obecné predajne tým, že budú postavené na úroveň predaja z dvora.



"Východiskom je možnosť zavedenia dotačných schém na zabezpečovanie ekonomickej udržateľnosti tohto typu maloobchodných predajní. Riešenie sa ponúka v dotácii na prevádzku maloobchodnej predajne alebo pojazdnej predajne. Je potrebné nevyhnutne vytvoriť adekvátne legislatívne prostredie na zavedenie modelu takzvaných franchisingových predajní. Rovnako je možné kombinovať verejno-súkromné partnerstvá na prevádzke maloobchodných predajní potravín a nepotravinového tovaru," vysvetlil Kaliňák s tým, že ZMOS zároveň odporúča zmenu zákona o potravinách a rovnako zabezpečiť zníženie dane z pridanej hodnoty na základné potraviny.



ZMOS vypracovalo dopadovú štúdiu v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu s podporou z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.