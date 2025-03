ZMOS vidí v komunikácii s vládou signály na financovanie samospráv

Bratislava 8. marca (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR pozitívne reagovalo na navrhované opatrenia na stabilizáciu financií miest a obcí. Predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) ocenilo tento prístup, avšak zdôraznilo, že pre súhlas ZMOS je nevyhnutné, aby vláda prijala záväzné rozhodnutie o garancii finančných prostriedkov. Upozornil na to po rokovaní s MF predseda ZMOS Jozef Božik.



"ZMOS dlhodobo presadzuje vyplatenie odmien zamestnancom vo verejnej správe v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2025 a 2026. Vláda SR sa pozitívne postavila k tejto požiadavke, rovnako ako k prefinancovaniu odmien pre zamestnancov regionálneho školstva v samosprávach vrátane pedagogických a nepedagogických zamestnancov školských jedální, školských klubov detí a základných umeleckých škôl," uviedol Božik.



Pokiaľ má samospráva zobrať na seba záväzky, o ktorých rozhodla vláda, musí tieto chýbajúce financie v samosprávach podľa šéfa ZMOS sanovať. "Ministerstvo financií deklarovalo záujem riešiť tieto problémy a prisľúbilo, že v horizonte niekoľkých týždňov bude prijaté rozhodnutie, ktoré by v prípade vypočutia požiadaviek ZMOS znamenalo, že vyplatenie odmien vo výške 800 eur plus odvody, ako aj sedempercentné zvýšenie platov od septembra 2025 a následné ďalšie o 7 % zvýšenie od januára 2026 pre zamestnancov v školstve, by bolo riešené nad rámec podielových daní, ktoré budú vyplatené naším mestám a obciam v rokoch 2026 a 2027," priblížil Božik.



Toto riešenie by zároveň v prípade vypočutia požiadaviek ZMOS znamenalo aj vyriešenie avizovaného päťpercentného nárastu miezd zamestnancov verejnej správy, teda aj miestnej územnej samosprávy, od januára 2026. Taktiež nad rámec podielových daní pre mestá a obce na rok 2026.



Pozitívne MF podľa Božika reagovalo aj na požiadavku ZMOS zmierniť vplyv avizovaného prepadu podielových daní v máji. Riešením je rovnomernejšie rozdelenie celkovej ročnej podielovej dane počas roka. Samosprávy by tak mohli dostať zálohovú platbu z mesiacov, v ktorých sa očakáva vyšší výber daní.



Združenie predstavilo rezortu financií návrhy opatrení, ktoré by mohli pomôcť samosprávam v období konsolidácie verejných financií s dlhodobým efektom. Týkajú sa úpravy sadzby dane z nehnuteľnosti pre nerezidenčné nehnuteľnosti, diferencovanej sadzby dane z nehnuteľnosti pre každé ďalšie nadzemné podlažie v nebytových priestoroch, ale aj úpravy miestneho poplatku za rozvoj odzrkadľujúcej infláciu za posledné štyri roky.



K návrhom ZMOS zaradilo aj zákonom stanovenú povinnosť zvyšovania daní z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za rozvoj o infláciu predchádzajúceho roka a zvýšenia dane z nehnuteľností v oblasti hazardu.



Po rokovaniach ZMOS dostalo podľa Božika niekoľko sľubov, ktoré by mohli byť zrealizované v priebehu niekoľkých týždňov. Rezort financií hľadá riešenia, aby obciam zabezpečil dodatočné financie potrebné na plnenie ich kompetencií a zachovanie kvality služieb pre obyvateľov. Predsedníctvo ZMOS predloží návrh na rokovanie Rady ZMOS s cieľom poveriť predsedu podpisom kolektívnej zmluvy na roky 2025 a 2026.



"Ak sa podarí prísľuby naplniť, štát by mal kompenzovať samosprávam finančné náklady spojené s odmeňovaním zamestnancov vo verejnej správe a zvyšovaním platov zamestnancov v školstve aj na originálnom úseku," uviedol Božik. Dodal, že ak by sa však sľuby nenaplnili, samosprávy nebudú schopné vyplatiť odmeny ani zvýšiť mzdy zamestnancov, čo by znamenalo, že kolektívna zmluva nebude podpísaná.