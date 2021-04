ZMOS: Vidíme veľký priestor na zavádzanie energetického manažmentu

Bratislava 20. apríla (TASR) – Viac ako polovica samospráv reguluje svoje zdroje tepla manuálne a takmer dve tretiny vyhodnocujú iba dodávky fakturovaných energií. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na vzorke 517 samospráv. Získané dáta odkývajú priestor na zavádzanie účinných prvkov energetického manažmentu, uviedlo v utorok ZMOS.



"Združenie miest a obcí Slovenska zároveň presadzuje zriadenie tzv. Centier zdieľaných služieb na úrovni mikroregiónov, ktoré by boli výrazne orientované na budovanie odborného zázemia pre spoločný výkon viacerých originálnych kompetencií pre viacero samospráv," uviedol hovorca ZMOS Michal Kaliňák. Ako mimoriadne užitočné sa tu podľa Kaliňáka ukazuje pôsobenie energetických konzultantov, ktorí by samosprávam pomáhali.



Združenie miest a obcí Slovenska v prieskume okrem iného zisťovalo, s akou reálnou účinnosťou pracujú zdroje tepla v samosprávach. Až 64,4 % respondentov uviedlo, že vyhodnocujú len dodávky fakturovaných energií. Ďalších 19 % opýtaných uviedlo, že merajú množstvo dodaného tepla do jednotlivých objektov alebo energetických celkov a manuálne ich porovnávajú s fakturovanými dodávkami energie. Možnosť využiť implementovaný energetický manažment, ktorý automaticky vyhodnocuje energetickú náročnosť a účinnosť pre jednotlivé budovy a energetické celky, využíva 1,7 % samospráv a ďalších 5,5 % o tom uvažuje.



Veľký priestor na zmeny vidí ZMOS v regulácii zdrojov tepla. V ankete totiž až 50,1 % respondentov uviedlo, že zdroje tepla pracujú v manuálnom režime, k akejkoľvek zmene nastavenia alebo potvrdeniu funkčnosti je potrebný fyzický zásah obsluhy. Ďalších 23,9 % uviedlo, že majú implementovaný lokálny systém merania regulácie. Uvažuje o tom 12,7 % samospráv, pričom 4,6 % má implementovaný systém merania regulácie pre výrobu tepla s možnosťou diaľkového nastavenia, monitoringu a notifikácie poruchových stavov.