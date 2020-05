ZMOS: Vyše polovica samospráv má skúsenosti s komerčným úverom

Bratislava 6. mája (TASR) – V prípade využitia externých zdrojov na financovanie potrieb samospráv siahajú mestá a obce okrem eurofondov najmä k úverom komerčných bánk. Potvrdil to prieskum Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) zameraný na externé zdroje pre financovanie komunálnych potrieb.



"Komerčné úvery doteraz využilo 53 percent samospráv," priblížil hovorca ZMOS Michal Kaliňák. "Skúsenosti s úverom zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky má 15 percent miest a obcí," dodal. Oveľa menej sa využívajú možnosti PPP projektov, úvery Európskej investičnej banky alebo Rozvojovej banky Rady Európy. "Viac ako štvrtina (25,5 percenta) v prieskume uviedla, že doposiaľ nevyužili externé zdroje financovania,“ informoval. "Na druhej strane sú samosprávy, ktoré využili viaceré z uvedených foriem externého finacovania," ozrejmil.



Najväčší počet samospráv (39 percent) investoval požičané peniaze do rekonštrukcie infraštruktúry, ciest, chodníkov, parkovísk. "Druhá najviac preferovaná oblasť (25,5 percenta) sa týkala hospodárskeho rozvoja. Napríklad budovania infraštuktúry alebo investovania do obecných podnikov. Na opravu školských budov využilo financie 23 percent samospráv,“ priblížil Kaliňák.



Poukázal zároveň na to, že podľa prieskumu by takmer polovica oslovených starostov a primátorov uvítala väčšiu informovanosť miest a obcí o možnostiach externých zdrojov na financovanie komunálnych potrieb.



Prieskum zameraný aj na tieto otázky realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska od 2. marca do 10. apríla na vzorke 466 respondentov. Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.