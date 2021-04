ZMOS začína s analýzou PPP z hľadiska využitia v mestách a obciach

Bratislava 13. apríla (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) má vytvorený expertný tím, ktorý sa najbližších šesť mesiacov bude venovať analýze verejno-súkromného partnerstva (PPP) z hľadiska využitia v mestách a obciach. Informoval o tom Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS.



Priblížil, že hlavným cieľom dokumentu bude vymedzenie obce ako podnikateľského subjektu vo vzťahu k verejnoprospešným činnostiam a definovanie prínosu ich zabezpečovania na báze verejno-súkromného partnerstva.



Spracovanie analytickej štúdie bude podľa Kaliňáka sledovať vymedzenie verejnoprospešných činností z hľadiska legislatívnych povinností miest a obcí, vstup do problematiky podnikateľskej činnosti miest a obcí, ale aj charakteristiku verejno-súkromných partnerstiev a ich výhod pre mestá a obce.



Zároveň v dokumente podľa neho nebude chýbať ani problematika združených investícií a tiež odporúčania k možnostiam využitia a aplikácie spolupráce samospráv s privátnym sektorom na báze verejno-súkromných partnerstiev.



Upozornil, že ZMOS od analýzy očakáva zmapovanie foriem zabezpečovania verejno-prospešných činností v podmienkach miest a obcí, definovanie platformy sociálnej ekonomiky a možností kooperácie samospráv, prípadne ich organizácií v rámci verejno-súkromných partnerstiev. Súčasťou dokumentu bude aj analýza výhod a rizík zameraná na zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku obcí a zodpovedné rozpočtovanie.



Pripomenul, že ZMOS minulý rok realizovalo reprezentatívny prieskum zameraný na alternatívne formy financovania municipálneho rozvoja. Z neho okrem iného vyplýva, že 32,7 % samospráv by určite využilo alternatívne zdroje financovania samospráv, ak by o nich mali dostatočné informácie. Ďalších 31 % respondentov v tom čase konštatovalo, že by ich pravdepodobne využili. V tom čase by ich pravdepodobne nevyužilo 13,2 % samospráv, ďalších 2,6 % respondentov by ich určite nevyužilo a 20,6 % sa nevedelo vyjadriť.



ZMOS preto očakáva, že spracovaná analýza bude nielen užitočným návodom, ale aj príležitosťou na odstránenie chýbajúcich informácií o možnosti využívania PPP v samosprávach.



Dodal, že ZMOS bude pracovať na analýze najbližších šesť mesiacov. Tento výstup je súčasťou aktivít v rámci národného projektu s názvom Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Publikácia bude verejne prístupná v knižnici na webovej stránke ZMOS, tak ako ostatné doposiaľ spracované analýzy, dosahové štúdie, metodiky a podobne.