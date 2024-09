ZMOS žiada dofinancovať samosprávy sumou 50 mil. eur

Bratislava 26. septembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada o dofinancovanie samospráv vo výške 50 miliónov eur. To je podľa ZMOS-u suma, ktorú samosprávy očakávali na podielových daniach do konca roka. Samosprávy upozornili, že ich finančná situácia sa zhoršuje, pričom viaceré mestá a obce museli začať prepúšťať zamestnancov. Vo štvrtok o tom informovala Zuzana Špačeková zo ZMOS-u.



"ZMOS apeluje na vládu, aby zabezpečila okamžité dofinancovanie podielových daní vo výške 50 miliónov eur, ktoré samosprávam prináležia. Finančná situácia sa zhoršuje, pričom viaceré mestá a obce už pristúpili k prepúšťaniu zamestnancov. Stavy na účtoch a v rezervných fondoch samospráv sa postupne znižujú, čo ohrozuje základné fungovanie miest a obcí," uviedlo združenie s tým, že výpadok na podielových daniach vznikol v dôsledku nenaplnených prognóz na rok 2024.



Nedostatok financií môže podľa predsedu ZMOS-u Jozefa Božika spôsobiť kolaps základných služieb, ktoré samosprávy poskytujú občanom. "Výpadok 50 miliónov eur prinútil mnohé samosprávy šetriť, prepúšťať zamestnancov a riešiť situáciu krízovým manažmentom," upozornil Božik. Doplnil, že ZMOS nesúhlasil ani s navýšením miezd zamestnancov vo verejnej správe. "Ak máme vyplácať odmeny vo výške 800 eur pre zamestnancom, štát musí garantovať ich financovanie. Inak nebudeme schopní zabezpečiť ani základné služby," uviedol.



Samosprávy podľa ZMOS-u už teraz riešia krízové situácie s minimálnymi finančnými prostriedkami a nemajú zdroje ani na zabezpečenie základných potrieb ako osvetlenie či vykurovanie. "Samosprávy si šetrili prostriedky na investície, no teraz musia tieto rezervy použiť na pokrytie bežných výdavkov. Doslova 'prejedáme' prostriedky, ktoré sme mali určené na rozvoj, pretože štát nefinancuje 4300 kompetencií, ktoré máme v správe," uviedol Božik s tým, že nedostatok financií ohrozuje základné služby, ako osvetlenie ulíc, údržba verejných priestorov či financovanie športových klubov, ktoré sú závislé od dotácií.