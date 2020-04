Mestá a obce žiadajú Sulíka o podporu komunálnych firiem

Bratislava 17. apríla (TASR) – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger požiadal ministra hospodárstva Richarda Sulíka o pomoc pre obchodné spoločnosti zriadené samosprávami. Informoval o tom ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák v súvislosti s opatreniami zavedenými vládou pre nový koronavírus.



Združenie miest a obcí Slovenska podľa Kaliňáka oceňuje rozhodnutia rezortu hospodárstva pre pomoc ohrozenej skupine podnikateľov. "Musíme však konštatovať, že poskytnutím príspevku zo strany štátu pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa vytvára vo vzťahu k malým a stredným podnikom vo vlastníctve samospráv diskriminačné prostredie," povedal Tréger.



Z pomoci boli podľa Kaliňáka vylúčení zamestnávatelia vo verejnej správe. Na príspevok na úhradu mzdy vo výške 80 % priemerného platu zamestnanca majú nárok zamestnávatelia, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udržia pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti. Ďalej sú vo vládnom materiáli o pomoci uvedené ďalšie formy a podmienky pomoci malým a stredným podnikom, SZČO, ale nie sú v ňom žiadne explicitné ustanovenia, ktoré sa týkajú komunálnych podnikov.



"V tejto súvislosti som sa na pána ministra (hospodárstva) obrátil s požiadavkou o zaradenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou miest a obcí do kategórie oprávnených subjektov," priblížil predseda ZMOS.



Komunálne podniky sú podľa Kaliňáka štandardné podnikateľské subjekty zriadené podľa Obchodného zákonníka. Na tieto podnikateľské subjekty, bez ohľadu na vlastnícku štruktúru, sa vzťahujú všetky práva a povinnosti ako na ostatné podnikateľské subjekty. Avšak v pozícii podanej pomocnej ruky sú na "druhej koľaji". A to napriek tomu, že v mestách a obciach zabezpečujú verejnoprospešné činnosti, pomáhajú udržiavať zamestnanosť, garantujú kvalitu verejných služieb a rovnako, ako ostatné podnikateľské subjekty, striktne postupujú podľa Obchodného zákonníka so všetkými rizikami s tým spojenými.



Kaliňák dodal, že vytvorené diskriminačné prostredie spôsobí existenčné problémy komunálnym podnikov, čo sa bezpochyby prejaví vo forme útlmu podnikateľských činností, prepúšťania zamestnancov a následne prehĺbi negatívne ekonomické problémy samospráv.