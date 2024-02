ZMOS žiada prezidentku o podpísanie novely stavebnej legislatívy

Bratislava 26. februára (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požiadalo prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby čo najrýchlejšie podpísala novelu stavebnej legislatívy. Tú schválil parlament v polovici februára a odsunul ňou účinnosť nového zákona o výstavbe o jeden rok, teda do apríla 2025. ZMOS o tom informovalo v pondelok.



"Lehota na podpísanie novely stavebnej legislatívy sa chýli ku koncu. Ak by nenadobudla účinnosť a parlament by kvôli jarným prázdninám nedokázal do 1. apríla prelomiť veto pani prezidentky, vo výstavbe na celom Slovensku hrozí úplný chaos a zamrznutie všetkých procesov," uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.



Ako dodal, ak by pôvodný zákon o výstavbe, ktorý mal začať platiť už od 1. apríla tohto roka, vstúpil do účinnosti čo i len na jeden deň, prijatá novela by už nemohla posunúť jeho účinnosť. "A všetky procesy v povoľovaní stavieb v celej krajine by prešli do nových postupov, ktoré sú absolútne nepripravené. Znamenalo by to chaos, zmätok a zamrznutie výstavby na Slovensku, ktoré by už navyše boli nezvratné," doplnil Božik.



ZMOS pripomenulo, že novela stavebného zákona, ktorá čaká na podpis prezidentky, má plnú podporu samosprávy a jej organizácií a vytvára priestor počas najbližšieho roka odstrániť všetky chyby zákona o výstavbe, na ktoré podľa združenia v minulosti poukazovala aj prezidentka.



"Proti zákonu o výstavbe protestovali mimovládne organizácie, štátne orgány aj samospráva. Odloženie jeho účinnosti o jeden rok vytvára priestor odstrániť chyby a vylepšiť zákon, s ktorým okrem niekoľkých developerov nesúhlasil takmer nikto. Ak však novela, ktorá odsúva jeho účinnosť o jeden rok, nenadobudne účinnosť do 1. apríla, bude neskoro," dodal Božik.