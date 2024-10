ZMOS žiada vyplatiť jednorazové odmeny pre zamestnancov

Bratislava 14. októbra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada vládu SR, aby vyplatila jednorazové odmeny pre zamestnancov v samosprávach, inak návrh rozpočtu na rok 2025 nepodporia. Jednorazové odmeny by mali byť vo výške 800 eur, čo predstavuje celkovo sumu 87 miliónov eur. Po pondelkovej tripartite to uviedol predseda ZMOS-u Jozef Božik.



"Pokiaľ ide o stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska k návrhu štátneho rozpočtu, ZMOS podporil štátny rozpočet s pripomienkami. Tých pripomienok je viacero. Začnem tou prvou, na ktorú ste sa pýtali ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), ide o otázku odmien, respektíve jednorazových odmien vo výške 800 eur plus odvody, predstavuje to čiastku 1100 eur," povedal Božik.



Zdôraznil, že je to pripomienka, na ktorej bude ZMOS trvať, aby zamestnanci v mestách a obciach dostali odmenu už budúci rok. Predseda združenia ďalej upozornil, že z dôvodu nedostatku financií majú už v súčasnosti viaceré samosprávy problémy s udržiavaním športovísk, plavární či zimných štadiónov, ktoré budú musieť v budúcom roku aj z dôvodu konsolidácie zavrieť.



Božik doplnil, že samosprávy sa majú zle už od roku 2022 a bude to pokračovať ďalej. ZMOS súhlasí s tým, že konsolidácia je nevyhnutná, no nemôže byť na úkor samospráv a služieb pre občanov. Ako príklad predseda združenia uviedol daň z príjmov fyzických osôb, ktorá v rokoch 2023 a 2024 znamenala pre samosprávy výpadok pol miliardy eur.



Samosprávy podľa neho negatívne ovplyvní aj úprava rodičovského dôchodku, ktorý bude po novom poskytovaný cez dve percentá z dane z príjmu detí. "Pokiaľ si uplatní každý asignáciu a pokiaľ má každý to šťastie, že má ešte žijúcich oboch rodičov, ten výpadok môže byť aj na úrovni 100 miliónov eur," uzavrel Božik.