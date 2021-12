ZMOS: Zvýšenie spolufinancovania môže spôsobiť nezáujem o eurofondy

Bratislava 21. decembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s navrhovanými podielmi spolufinancovania nových eurofondov na roky 2021 - 2027. Skokový nárast spolufinancovania podľa združenia spôsobí nezáujem a nemožnosť čerpania eurofondov. A keď bude Slovensko čerpať eurofondy nedostatočne, nebude spĺňať záväzky voči Európskej únii (EÚ). O stanovisku informoval riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



Združenie nesúhlasí s tým, aby sa pre menej rozvinuté regióny zvýšil podiel spolufinancovania z piatich na desať percent. Kritizuje, že si takto podiel spolufinancovania znižuje sám štát, pretože v rámci príspevku EÚ zmena nenastala, európsky podiel ostáva na úrovni 85 % oprávnených nákladov. ZMOS si myslí, že mestá a obce nebudú mať dostatok vlastných zdrojov na spolufinancovanie európskych projektov. Preto zrejme obmedzia predkladanie projektov alebo ich budú predkladať v menšom finančnom rozsahu.



"Zvýšenie miery financovania fondov pre územné samosprávy ohrozí budúce investície do regionálnej infraštruktúry a sociálno-hospodárskeho rozvoja územia, čo bude mať negatívny vplyv na miestne rozpočty v zmysle obmedzovania výdavkov na poskytovanie verejných služieb na miestnej úrovni," okomentoval Kaliňák.



Kompromisné riešenie vidí združenie v rovnomernom rozdelení spolufinancovania medzi štát a samosprávy v pomere 7,5 % k 7,5 %.



ZMOS odmieta aj nárast spolufinancovania pre okres Bratislava, ktoré štát navrhuje zvýšiť zo súčasných piatich percent na 20 %. Združenie si myslí, že aj keď ide o rozvinutý región, je potrebné tu zabezpečiť podmienky pre ďalší rozvoj územia.



Združenie kritizuje aj návrh na skokové zvýšenie spolufinancovania projektov na znižovanie energetickej náročnosti budov pri menej rozvinutých regiónoch. Návrh počíta so zvýšením z piatich percent na 40 % pre samosprávy a na strane štátu zase so znížením z desiatich percent na nulu. Aj v tomto prípade si ZMOS myslí, že by bolo lepšie to rozdeliť medzi samosprávy a štát v pomere 20 % k 20 %.



Zásadný nesúhlas vyjadruje ZMOS aj s navrhovanými pravidlami financovania v rámci cieľa Európska územná spolupráca. Ide o programy cezhraničnej spolupráce, ktoré by pre obce znamenali po novom zvýšenú mieru spolufinancovania z piatich percent na desať percent.