ZMOS:Vidiek nenapreduje, žiadame prijatie zákona o regionálnom rozvoji

Bratislava 29. júna (TASR) - Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje prijatie zákona o regionálnom rozvoji. Slovenský vidiek nenapreduje, vyľudňuje sa, poľnohospodárstvo upadá, ceny potravín sa zvyšujú. Uviedol to vo štvrtok na brífingu predseda sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ZMOS-u István Pomichal.



"ZMOS požaduje koordinovaný, systémový a integrovaný prístup k rozvoju územia prostredníctvom nového zákona o regionálnom rozvoji, ktorý bude vychádzať z prirodzených predpokladov a funkčnosti územia. Zákon bude primárnou legislatívou v oblasti regionálneho rozvoja a základom pre efektívne čerpanie verejných zdrojov vrátane eurofondov na rozvoj územia," priblížil.



Rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva podľa jeho slov úzko súvisí s rozvojom vidieka, kúpyschopnosťou obyvateľstva a s ich príjmami. "Žiaľ, v ostatných rokoch sledujeme úpadok poľnohospodárstva a zánik potravinárskych výrobných podnikov na vidieku. Na každej obci máme prázdne maštale, stavy najdôležitejších zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, hydina), poklesli na úroveň 30 % stavov spred tridsiatich rokov. Tento úbytok nám zobral aj pracovné príležitosti," podčiarkol.



V súvislosti s energetickou krízou sa podľa neho zvyšujú aj ceny potravín, ktoré sú pre nízkopríjmové skupiny neznesiteľné. "Dnes samosprávy taktiež bojujú s výpadkom príjmov na úrovni okolo 200 miliónov eur. Nevieme, ako zabezpečíme na konci roka výplaty a iné náklady, ktoré naše obce majú. Tých 200 miliónov eur bolo sľúbených, že budú našim samosprávam vykompenzované," upozornil.



"V novom rozpočtovom období by sme chceli mať také dotačné mechanizmy, aby sa pokryli vysoké náklady vstupov do potravinovej výroby a do poľnohospodárstva. Štát musí nájsť kompenzačné mechanizmy, aby poľnohospodári nevyrábali stratu. Inak lacné potraviny nebudú a sociálny dosah na vidiek bude katastrofálny," dodal Pomichal.