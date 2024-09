ZMOS:Zvyšovanie platov je podmienené doriešením financovania samospráv

Bratislava 3. septembra (TASR) - Akékoľvek zvyšovanie platov zamestnancov je podmienené tým, aby sa doriešilo financovanie samospráv. Uviedol to pre TASR predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik v súvislosti s tretím kolom kolektívneho vyjednávania k vyšším kolektívnym zmluvám medzi zástupcami štátu a odborárov.



"Sme skutočne vo veľmi zlom stave. Pokiaľ máme dať akékoľvek odmeny alebo akýmkoľvek spôsobom zvyšovať platy, jednoducho v tomto finančnom stave a kondícii to samosprávy nedokážu. Minulý rok sme platy zvyšovali dvakrát, o 10 % a o 12 %. Odmietli sme akýkoľvek nárast platov, pretože samosprávy sú bez peňazí," priblížil Božik.



"Keďže štát je vo veľmi vážnej situácii, požiadal som odborárov, aby sme sa začali baviť o tom, že ak štát nemá peniaze, tak treba pomáhať tým (zamestnancom), ktorí sú nízkopríjmoví," povedal. Niektorí zamestnanci majú príjmy na úrovni 1,5-násobku a viac priemernej mzdy vo verejnej správe. Sú v nej však podľa neho aj takí zamestnanci, ktorí majú mzdu na úrovni minimálnej mzdy, respektíve 100 až 200 eur nad ňou. "Pre nich je to skutočne veľmi ťažké a náročné," upozornil predseda ZMOS.



"Kolektívne vyjednávanie sme pre tento rok uzatvorili, samosprávy podpísali s niektorými odborármi kolektívne zmluvy tak, aby zamestnanci neprišli o tie benefity, ktoré majú. Požiadali sme, aby takéto vyjednávanie, nie ako naposledy bolo na 20 mesiacov, ale bolo buď na 24, alebo 12 mesiacov. Pretože sme v situácii, že časť zamestnancov verejnej správy bude mať benefity do konca roka, ale niektorí ich nebudú mať. V našom meste (Partizánske, pozn. TASR) ich budú mať, ja som stihol podpísať zmluvy do konca augusta," dodal Božik.



Martina Nemethová, hovorkyňa Konfederácie odborového zväzu (KOZ) SR, po utorkovom treťom kole kolektívneho vyjednávania k vyšším kolektívnym zmluvám medzi zástupcami štátu a odborárov uviedla, že zo strany vlády neprišla žiadna ponuka valorizácie či odmien pre verejných a štátnych zamestnancov. "Na treťom kole kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu sme sa so zástupcami vlády opätovne nedohodli. Z pohľadu vlády je rok 2024 uzatvorený, na dnešnom rokovaní neprišla z ich strany žiadna ponuka valorizácie či odmien pre verejných a štátnych zamestnancov," dodala Nemethová.