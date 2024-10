Značka Adidas očakáva v roku 2024 prevádzkový zisk 1,2 miliardy eur

Herzogenaurach 15. októbra (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Adidas po úspešnom treťom štvrťroku zlepšil svoj výhľad na celý rok. Spoločnosť v utorok oznámila, že prevádzkový zisk by mal v roku 2024 dosiahnuť približne 1,2 miliardy eur, zatiaľ čo v skoršej prognóze predpovedala zhruba jednu miliardu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Spoločnosť zlepšila aj celoročný odhad tržieb, ktorý by mal po úprave o kurzové vplyvy vzrásť o 10 %. Ešte nedávno Adidas plánoval percentuálny rast vo vyššom jednocifernom pásme. V treťom štvrťroku sa tržby spoločnosti po zohľadnení výmenných kurzov zvýšili o približne 10 %. Po prepočítaní na eurá vzrástli o 7 % na 6,4 miliardy eur. Prevádzkový zisk sa zvýšil zo 409 na 598 miliónov eur.



Súčasťou zverejneného zisku je aj 50 miliónov eur, ktoré spoločnosť získala predajom časti zvyšných zásob značky Yeezy. Túto obuv firma dopredáva potom, ako v októbri 2022 ukončila spoluprácu s raperom Ye, pôvodne známym pod občianskym menom Kanye West. Dôvodom boli jeho antisemitské prejavy v rozhovoroch a na sociálnych sieťach. Predaj zvyšných zásob obuvi značky Yeezy očakáva Adidas do konca tohto roka. Nepredpokladá však už, že by sa tento predaj mal podieľať na celkovom zisku.