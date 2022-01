Značka Chrysler bude od roku 2028 plne elektrická

Las Vegas/Detroit 5. januára (TASR) – Chrysler, ikonická americká automobilová značka, plánuje od roku 2028 prechod na výrobu čisto elektrických vozidiel. Oznámilo to v stredu vedenie spoločnosti, ktorú vlastní skupina Stellantis.



Chrysler, založený v roku 1925 v Detroite, oznámil nový cieľ na veľtrhu spotrebnej elektroniky v Las Vegas, kde predstavil plne elektrické koncepčné vozidlo. Automobilka plánuje uviesť svoj prvý elektromobil na komerčný trh do roku 2025.



Koncepčné vozidlo ponúka prepojenie s digitálnymi aplikáciami a hudbou zákazníkov a "intuitívnu" umelú inteligenciu, informoval Stellantis.



"Koncept Chrysler Airflow predstavuje budúce smerovanie značky Chrysler a poskytuje pohľad na dynamický dizajn, pokročilé technológie a bezproblémovú konektivitu, ktoré budú charakterizovať plne elektrické portfólio, ktoré plánujeme dosiahnuť do roku 2028," povedal Chris Feuell, generálny riaditeľ značky Chrysler.



Zatiaľ čo stredajšie oznámenie sa týka len značky Chrysler, materská spoločnosť Stellantis už skôr oznámila plány investovať 30 miliárd eur do elektrifikácie a softvéru do roku 2025.



Stellantis prisľúbil "najlepšie plne elektrifikované riešenia vo svojej triede" pre všetkých 14 značiek, ktoré zahŕňajú širokú škálu európskych výrobcov, ako sú Peugeot, Citroën, DS, Opel či Fiat až po amerických výrobcov vozidiel Ram a Jeep.



Stellantis vznikol v januári 2021 zlúčením PSA Peugeot s Fiat Chrysler Automobiles (PSA).



Oznámenie Chrysleru prichádza deň po tom, ako Ford odhalil plány na takmer zdvojnásobenie výrobnej kapacity pre elektrickú verziu svojho najpredávanejšieho picku-pu F-150 v dôsledku silného dopytu.