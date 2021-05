Značka Jamieson opäť bodovala, pečať SUPERBRANDS má už po šiesty raz

Bratislava 24. mája (Teraz.sk) - Dobrá značka je nositeľom hodnôt, emócií, osobitostí. Samotnému produktu dodáva ďalší rozmer, vďaka ktorému sa odlišuje od iných výrobkov uspokojujúcich rovnaké potreby. A práve k takýmto značkám sa radí značka prírodných vitamínov Jamieson, ktorá už po šiesty raz vďaka lojalite spotrebiteľov získala prestížne, medzinárodne uznávané ocenenie SUPERBRANDS. Toto ocenenie vzdáva hold značkám, ktoré dosiahli vynikajúce úspechy vo svojej oblasti a svoje výnimočné výsledky si dlhodobo udržiavajú.



Podľa vyjadrenia Zuzany Rajčániovej, obchodnej riaditeľky firmy INTERPHARM Slovakia, výhradného dovozcu a distribútora týchto prírodných vitamínov do lekární na Slovensku, ako aj v Česku, Maďarsku a Rakúsku, šesťnásobný zisk pečate SUPERBRANDS je predovšetkým ocenením výrobnej stratégie a obchodnej filozofie ich výrobcu, spoločnosti Jamieson Laboratories, ktorej predsavzatím je už od svojho založenia v roku 1922 robiť to, čo považuje za najlepšie pre svojich zákazníkov a spotrebiteľov. Spoločnosť sa za takmer 100 rokov svojej existencie stala jednotkou vo vývoji prírodných vitamínov a doplnkov výživy.



"Pre spotrebiteľov je pri kúpe vitamínov a doplnkov výživy dôležité, aby spĺňali nespochybniteľné kvalitatívne kritériá – štandardy bezpečnosti, čistoty a účinnosti," pripomína Rajčániová. Vysoká účinnosť a garantovaná klinická čistota každého produktu je zabezpečená prepracovaným systémom výberu kvalitných surovín, ktoré sa testujú, sledujú, kontrolujú a monitorujú pod najprísnejším dohľadom. Od vstupu do výrobných priestorov až po distribúciu hotových výrobkov ich sprevádza potrebná dokumentácia.



Patentované výrobné postupy a kontrolné testy kvality zabezpečujú maximálnu aktivitu a biologickú dostupnosť účinných látok. Najmodernejšia technológia biologicky aktívne látky získané z prírodných zdrojov chemicky nemení a nezbavuje prirodzených vlastností žiadnu zo živín. Uchovanie pôvodných koncentrácií účinných látok a ochranu pred znečistením produktov zabezpečuje používanie bezalkoholových a neriedených extrakcií a lisovanie tabliet za sucha.



Unikátna je i galenická forma mnohých z nich, napríklad B-komplexu, vitamínov B12 a C, železa, a tiež draslíka – vďaka postupnému uvoľňovaniu účinnej látky po dobu 8 až 12 hodín, a tým aj ich predĺženému účinku, nezaťažujú napríklad natoľko tráviaci trakt, zlepšuje sa ich vstrebateľnosť a tým i biologická účinnosť.