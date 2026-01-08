< sekcia Ekonomika
Značka Regionálny produkt Horehronie má ďalších nových držiteľov
Štvrtú a zároveň poslednú kategóriu doplnkových služieb v cestovnom ruchu uzatvára Vodácke centrum Dronte.
Autor TASR
Brezno 8. januára (TASR) - Do skupiny držiteľov značky Regionálny produkt Horehronie, ktorá podporuje kvalitné lokálne produkty a služby reprezentujúce jedinečnosť a pestrosť tohto regiónu, pribudli v závere vlaňajšieho roka ďalší noví producenti a poskytovatelia služieb.
Ako TASR informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie, v kategórii remeselných a spotrebných výrobkov získala ocenenie Zuzana Roľková z Brezna, ktorá vyrába originálne pohánkové vankúšiky doplnené jedinečným grafickým dizajnom s horehronskými motívmi. Druhou držiteľkou certifikátu tejto značky je Nikola Hlavatá z Telgártu, kde vďaka usilovnosti včiel vyrába ručne robené sviečky i ozdoby zo včelieho vosku, pričom podľa OOCR každý výrobok je výsledkom trpezlivosti, poctivej práce a súladu s prírodou.
V kategórii poľnohospodárskych a potravinárskych produktov bol ocenený Ľuboš Kohutik z Predajnej, pestovateľ maku a výrobca makového oleja plného chutí, vôní a zdravia či Koliba pod Urbanovým vrchom v areáli Ski Čierny Balog za zemiakové placky plnené trhaným mäsom posypané bryndzou. Tá bola prijatá aj medzi ubytovacie a stravovacie služby, kde sa stretáva tradičná chuť s poctivou prípravou a pohostinnosťou.
Štvrtú a zároveň poslednú kategóriu doplnkových služieb v cestovnom ruchu uzatvára Vodácke centrum Dronte, ktoré s vášňou pre divokú vodu, prírodu a dobrodružstvo ponúka nezabudnuteľné splavy na rieke Hron.
„Za prezentovanými produktmi sa skrýva originálnosť a posolstvo našich predkov spolu s neutíchajúcou láskou k lokálnym tradíciám a remeslám. Vďaka šikovnosti majstrov nadobúdajú tieto tradície hmotnú podobu. Projekt regionálnej značky sa tak môže už siedmy rok tešiť z úspešného fungovania a rastu. Sme hrdí, že v rámci doplnkových služieb cestovného ruchu môžeme ponúkať kvalitné produkty a služby odzrkadľujúce šikovnosť a jedinečnosť nášho regiónu,“ zdôraznila výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.
