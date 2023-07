Značka Volkswagen investuje v Brazílii miliardu eur

Wolfsburg 4. júla (TASR) - Značka Volkswagen (VW) chce podporiť svoj rast v Južnej Amerike veľkou investíciou a sériou nových modelov. Vlajková loď koncernu Volkswagen v utorok oznámila, že do roku 2026 investuje miliardu eur do vývoja spaľovacích motorov na báze etanolu a nových obchodných modelov. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



V nasledujúcich dvoch rokoch plánuje VW uviesť na juhoamerický trh 15 nových modelov. Budú medzi nimi elektromobily aj autá so spaľovacími motormi poháňané výlučne biopalivami. Motory vyvinuté v Európe na tento účel automobilka upraví v novom vývojovom centre v Brazílii. Volkswagen k tomuto kroku pristupuje aj vzhľadom na pomalší prechod k elektromobilite v regióne.



V Brazílii sa podiel čisto batériových elektrických vozidiel na trhu v roku 2033 odhaduje na približne 4 %, zatiaľ čo v Európskej únii by mali mať podľa súčasných plánov všetky nové vozidlá od roku 2035 pohon bez emisií CO2.



Celkovo sa očakáva, že juhoamerický automobilový trh bude do roku 2030 rásť v priemere o 11 % ročne, dodal VW. Do roku 2027 plánuje spoločnosť v Brazílii, ktorá je najväčším samostatným trhom značky VW v regióne, dosiahnuť 40-percentný rast.