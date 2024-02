Značke Estée Lauder sa v Číne nedarí, plánuje prepúšťať

New York 6. februára (TASR) - Americká kozmetická firma Estée Lauder plánuje zrušiť celosvetovo do 5 % pracovných miest. Dôvodom je najmä vývoj na čínskom trhu, kde v oblasti luxusu klesá dopyt po drahších produktoch. Informovala o tom agentúra Reuters.



Po ukončení prísnych protipandemických opatrení v Číne kozmetické firmy a výrobcovia luxusného tovaru očakávali rozmach na trhu, ku ktorému však nedošlo. Niektorým firmám sa darilo, napríklad LVMH a Richemont evidovali vysoký rast tržieb. Avšak iné spoločnosti, ako napríklad Burberry, zaznamenali slabé zotavovanie predaja.



Čo sa týka Estée Lauder, šéf spoločnosti Fabrizio Freda uviedol, že firma v 2. kvartáli 2023/2024 (od októbra do konca decembra) zaznamenala v Číne "mierne zníženie podielu na trhu". Analytici za problémami niektorých luxusných značiek v Číne vidia vyššiu nezamestnanosť mladých ľudí a výraznejší presun domácich k miestnym značkám.



Tržby na organickej báze spoločnosti Estée Lauder klesli v oblasti Ázie a Tichomoria v 2. kvartáli o 7 %. Celková zisková marža zaznamenala pokles o 60 bázických bodov.



Estée Lauder v týchto dňoch uviedla, že vzhľadom na vývoj na významnom čínskom trhu plánuje v celom svete prepustiť 3 až 5 % zamestnancov. K júnu 2023 spoločnosť zamestnávala celosvetovo 62.000 ľudí. O prácu by tak mohlo v Estée Lauder prísť viac než 3000 ľudí.