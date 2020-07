Značnou časťou transakcií na trhu s kanceláriami budú predĺženia nájmu

Bratislava 11. júla (TASR) – V nadchádzajúcom kvartáli budú tvoriť značnú časť transakcií na trhu s administratívnymi priestormi opätovné prerokovania nájomných zmlúv a predĺženie nájmov, menej bude nových nájmov a predprenájmov. Predpokladá to riaditeľ spoločnosti Colliers International Richard Urvay. Poradenská spoločnosť zo sféry komerčných nehnuteľností realizovala globálny prieskum, z ktorého okrem iného vyplynul aj predpoklad, že mnohé spoločnosti v 14 hlavných mestách regiónu strednej a východnej Európy pravdepodobne zvážia hybridnú kombináciu práce na diaľku s prácou v kancelárii. Na trhu s kancelárskymi priestormi sa tak môžu objaviť aj ďalšie ponuky podnájmov.



„Môže dôjsť k situácii, že spoločnosti, ktoré budú nútené zmenšovať svoje priestory, budú ponúkať ich podnájom,“ dodala spoločnosť. Prenajímatelia teda môžu čeliť situácii, keď nájomcovia prehodnocujú svoje realitné stratégie, alebo hľadajú flexibilnejšie či hybridné riešenia. Čo sa týka nájomcov, tí musia overiť celý rad scenárov, ktoré treba pripraviť tak, aby firmy vedeli vyvážiť a správne prispôsobiť veľkosť pracoviska v správnej chvíli. Z prieskumu spoločnosti totiž vyplynulo, že ľudia by po ústupe pandémie nového koronavírusu chceli pracovať z domu jeden až dvakrát do týždňa.



Ako dodala spoločnosť, celkový počet moderných kancelárskych priestoroch v týchto 14 hlavných mestách regiónu dosiahol na konci 1. štvrťroka takmer 26,4 milióna štvorcových metrov (m2). Aktuálne je vo výstavbe ďalších 3,6 milióna m2, ktoré na trh pribudnú počas najbližších dvoch až troch rokov.



Najväčšia ponuka kancelárskych priestorov bola vo Varšave (5,6 milióna m2), v Budapešti (3,7 milióna m2) a Prahe (3,7 milióna m2). Najviac ich v 1. kvartáli pribudlo v Bukurešti (78.000 m2), Belehrade (48.000 m2) a Budapešti (45.560 m2).



Medziročný nárast plôch kancelárskych priestorov zaznamenali iba Riga a Bratislava. Na druhej strane aktivita medziročne poklesla vo Varšave, Prahe, Kyjeve, Tirane aj v Bukurešti.