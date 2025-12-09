< sekcia Ekonomika
Známa kapela prekvapila netradičným skleneným koncertom
Viete, čo majú spoločné špičkové slovenské sklo a populárna vokálna skupina? Odpoveď má pre vás diskontný reťazec Lidl, ktorý tento rok stavil na elegantné spojenie s menami, ktoré majú cveng. Doslova.
Autor OTS
Bratislava 9. decembra (OTS) - Vianoce sú o tradíciách, koledách aj o cinkaní pohárov pri štedrovečernom stole. Lidl tento rok spojil všetky tieto elementy do jednej kampane, ktorá vám vyčarí úsmev na tvári ešte skôr, než si stihnete rozbaliť darčeky. Kým v televízii v rámci kampane k lojalitnému programu RONA hviezdi herec Peter Sklár, na sociálnych sieťach a v online priestore sa o slovo a tóny prihlásila obľúbená skupina FRAGILE.
Keď poháre začnú spievať
Skupina FRAGILE, verná svojmu menu, sa rozhodla otestovať zvučnosť slovenského skla RONA naozaj netradične. V novom spote členovia kapely ladia tóny priamo na pohároch naplnených vodou Saguaro. Výsledok? Známa melódia „Rolničky, rolničky“ v novom „sklenenom“ šate.
Hoci je sklo RONA známe svojou odolnosťou voči nárazom a poškriabaniu, v rukách hudobníkov sa mení na jemný hudobný nástroj. Členovia kapely tak dokazujú, že aj obyčajné cinknutie môže znieť ako symfónia, ak máte v rukách kvalitu. Ako hovorí Branislav Kostka, líder skupiny FRAGILE: "Keď spolu vo FRAGILE muzicírujeme, neskryje sa žiadna nedokonalosť. Každú rytmickú či intonačnú nepresnosť je vidno ako chybičku krásy, podobne ako je vidno škrabanec na čírom skle. To máme s RONA spoločné."
Celá kampaň k aktuálnemu lojalitnému programu stojí na vtipe a osudových prepojeniach. Rovnako ako Peter Sklár, ktorý si v spote vyskúšal prácu ozajstného sklára, aj skupina FRAGILE našla v kampani svoje prirodzené miesto. „Po úspešnom štarte vianočného vernostného programu s pohármi Rona v Lidli, pre ktorý sme nakrútili vtipný spot s Petrom Sklárom, sme kampaň chceli emocionálne obohatiť a rozvíjať. Vzhľadom na to, že Vianoce sú neoddeliteľne spojené s hudbou a koledami, nápad spojiť vokálnu skupinu FRAGILE a krištáľové sklo nám prišiel ideálny. Názov kapely pritom predstavuje dokonalé koncepčné spojenie, pretože anglické slovo fragile znamená krehký, čo symbolizuje krásu a prvotriednu kvalitu skla zo slovenskej sklárne, čím celý projekt získava hlbší rozmer,“ povedala Barbora Bucskó, špecialistka marketingových projektov v Lidli.
Spoznať kvalitu skla RONA v Lidli sa oplatí
Vo všetkých predajniach Lidl aktuálne nájdete exkluzívnu ponuku skla značky RONA z Lednických Rovní, ktoré je známe hlavne tradíciou a kvalitou. Ich výrobky používajú dokonca aj letecké spoločnosti či prestížne hotely po celom svete. Medzi svetovú špičku v oblasti nápojového skla RONA patrí vďaka kombinácii ručnej práce, modernej technológie a citlivého dizajnu.
Vďaka vernostnému programu Lidla si tento luxus môžete dopriať so zľavou až 70 %. Za každých 20 € nákupu získate jednu nálepku. Po nazbieraní piatich nálepiek si môžete kúpiť sadu pohárov značky RONA za zvýhodnenú cenu.
V ponuke nájdete päť rôznych sád pohárov (v balení po štyroch kusoch) a karafu na vodu (jeden kus v balení). Poháre RONA na prosecco, biele a červené víno vás po uplatnení zľavy budú stáť len 5,99 €. Veľké poháre RONA na nápoje si so zľavou môžete kúpiť len za 5,39 €, za rovnakú cenu nájdete aj už spomínanú karafu. Doprajte si Vianoce, ktoré budú nielen šťastné a veselé, ale vďaka novým pohárom aj krištáľovo čisté a zvučné.
Viac informácií o lojalitnom programe RONA, ako aj samotné video so skupinou FRAGILE nájdete na sociálnych sieťach reťazca.
