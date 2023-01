Známy reťazec pokračuje v pomoci aj po Vianociach

Bratislava 12. januára (OTS) - Keďže pomáhať druhým treba celoročne, spoločnosť Kaufland sa rozhodla, že trom vybraným celoslovenským organizáciám, ktoré sa venujú obnove a ochrane životného prostredia, pomoci deťom z detských domovov či záchrane ľudských životov pomocou defibrilátorov, rozdelí až 100 000 Eur. Pomôcť jej s tým môžu aj zákazníci.



„U nás dobré skutky nekončia v predvianočnom období, ale pokračujú aj po ňom,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca Kaufland Slovensko a upresňuje: „V rámci aktuálneho projektu s Kaufland Card by sme radi podporili obnovu krajiny okolo nás, návrat detí do rodín i záchranu ľudských životov. S rozdelením darovanej sumy nám môžu pomôcť aj naši zákazníci.“



Všetci majitelia Kaufland Card vďaka tomu môžu nový rok začať dobrým skutkom. V termíne od 12.1. do 1.2.2023 vo svojej aplikácii nájdu špeciálne kupóny, nesúce názov a logo Nadácie Ekopolis, Združenia Nádej a OZ Záchrana. Ich aktiváciou odovzdajú svoj hlas tomu projektu, ktorý ich osloví najviac. Takto je možné podporiť aj všetky tri zapojené organizácie. Na aktivovanie jedného kupónu stačí mať na karte 25 vernostných bodov, pričom jeden kupón znamená jeden hlas.



Kaufland pomáha počas celého roka

Podpora ochrany a obnovy prírody je pre spoločnosť Kaufland mimoriadne dôležitá, aj preto je spolupráca s Nadáciou Ekopolis prirodzeným krokom. Reťazec napríklad dlhodobo znižuje svoju produkciu emisií a robí množstvo aktivít, podporujúcich ochranu životného prostredia a klímy, s cieľom stať sa klimaticky neutrálnou spoločnosťou. Nadácia Ekopolis „premení“ získané finančné prostriedky prostredníctvom iniciatívy Sadíme budúcnosť na stromy, ktoré prinesú ovocie, poskytnú tieň, zachytia potrebnú vlahu a vytvoria priateľské prostredie pre mnohé rastliny i živočíchov.



Občianske združenie Návrat a Kaufland spája spoločný záujem, ktorým je celoročná podpora a pomoc deťom a rodinám. V rámci aktuálneho projektu s Kaufland Card získa Návrat finančnú podporu na pomoc deťom z detských domovov, ale tiež podporu biologických i náhradných rodín, ktoré ďalej sprevádza na ceste láskyplného rodičovstva.



Spolupráca s OZ Záchrana na darovaní defibrilátorov mestám a záchrane ľudských životov je pre Kaufland doslova „srdcovou“ záležitosťou. Spoločne s Operačným strediskom zdravotníkov a záchranárov a Komorou záchranárov pomáhajú rozmiestňovať život zachraňujúce defibrilátory po celom Slovensku. Spoločnosť už združeniu venovala 20 takýchto prístrojov, ktoré budú verejne prístupné a poslúžia na okamžitý zásah pri zástave srdca.



O tom, ako reťazec rozdelí celkovú sumu medzi vybrané organizácie, rozhodnú hlasovaním jeho zákazníci. Kaufland Card tak okrem jedinečných akcií, zliav a výhod prináša svojím používateľom možnosť rozhodnúť o podpore dobrej veci, či už je to pomoc rodinám a deťom, záchrana ľudských životov alebo obnova životného prostredia.