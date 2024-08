Známy reťazec zavádza tichú hodinku, príďte ju zažiť na vlastné uši

Urobte si tichú hodinku každý deň

Ak sa budete spočiatku cítiť nervózne, je to úplne v poriadku. Na ticho si musí naše telo postupne privyknúť. Skúste mu trochu pomôcť, napríklad aj využitím nasledujúcich tipov.

• Obmedzte digitálne rušenie. Namiesto pozerania filmov alebo scrollovania mobilu siahnite po knihe, najmä, pokiaľ sa za chvíľu chystáte spať. Skúste si tiež robiť pravidelné prestávky od digitálnych zariadení počas dňa.

• Vytvorte si tiché zóny. Doma si vyhraďte jednu miestnosť alebo priestor, kde je skutočne ticho a nepoužívajte tu rádio, televízor ani telefón. V práci sa nehanbite siahnuť po slúchadlách proti hluku.

• Naplánujte si čas na ticho. Naučte sa behať, kresliť, čítať, prechádzať sa bez hudby či podcastov. Ak sa vám to zdá príliš náročné, skúste si na začiatok vypiť rannú kávu. Potichu.

• Vyhľadávajte tiché miesta. Parky, lesy, pláže vám skvele poslúžia na relaxáciu, pomôcť však môžu aj tiché kaviarne alebo knižnice.

Bratislava 15. augusta (OTS) - Náš mozog však „počuje“ všetko, odborníci preto odporúčajú dopriať si každý deň chvíľu ticha.Všadeprítomná hudba patrí v dnešnej dobe medzi najväčšie stimuly našich zmyslov. Hrá nám v práci, vo výťahu, v reštaurácii aj v obchode, veľa ľudí bez „niečoho pusteného v pozadí“ ani nezaspí. Takéto neustále prúdenie zvukov alebo hudby nám však nie je prirodzené. Náš mozog sa napriek zaužívaným mýtom nedokáže sústrediť na viac ako jednu vec, v hyperstimulovanom prostredí tak prirodzene klesá naša produktivita. A naopak, zvyšuje sa stres , napätie i únava.“ vysvetľuje, ktorá sa venuje skúmaniu fungovania ľudského tela a využívania jeho potenciálu.Ak potrebujete svoju tichú hodinku, máme pre vás tip / Foto: KauflandJeho slová potvrdzuje. „Za mnohými našimi ťažkosťami preto môže stáť „iba“ príliš veľa zvukových stimulov, ktoré už presiahli naše tolerančné limity. Hluk má veľmi významný vplyv na naše duševné zdravie, na čo však zvykneme zabúdať. „“ upozorňuje odborník.Určite ste už počuli, že ticho lieči. Pokiaľ sa kedykoľvek od 15. augusta 2024 vyberiete na nákupy do Kauflandu, v čase od 11:00 do 12:00 hod. si môžete dosýta vychutnať tzv. tichú hodinku. Počas nej si nakúpite bez hudby či reklamných spotov. „“ vysvetľujePráve v tomto čase zvykne mnoho ľudí obedovať alebo nakupovať potraviny na prípravu jedla. V známom reťazci teraz nájdu úplne všetko, vrátane vzácneho ticha. Myšlienku tichej hodinky podporuje aj Liga za duševné zdravie SR. „Ticho má významný pozitívny vplyv na náš mozog, pomáha znižovať hladinu stresových hormónov, môže tiež podporovať regeneráciu mozgových buniek. Umožňuje lepšie sa sústrediť, čo vedie k vyššej produktivite a efektivite pri akejkoľvek činnosti, ktorú práve vykonávame. Je dôležité naučiť sa opäť užívať si ticho,“ dodáva Michal Bača. V Kauflande sa na tichú hodinku bez hudby môžete spoľahnúť, užijete si ju každý deň v čase od 11:00 do 12:00 hod.V Kauflande zoženiete úplne všetko, odteraz aj ticho / Foto: Kaufland