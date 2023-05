Znárodnené nemecké energofirmy vyplácajú obchodníkom veľké prémie

Berlín 15. mája (TASR) - Nemecké energetické firmy Sefe a Uniper vyplatili niektorým obchodníkom miliardové odmeny za rok 2022, len niekoľko mesiacov po tom, ako im štát poskytol finančnú pomoc, keď Rusko zastavilo dodávky plynu Nemecku. Uviedli to štyri zdroje oboznámené s touto záležitosťou, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nemecko doteraz poskytlo spoločnostiam Sefe a Uniper kapitálové injekcie a pôžičky v hodnote približne 26 miliárd eur po tom, ako utrpeli rekordné straty. Dôvodom boli nákupy zemného plynu za rekordné ceny, aby nahradili stratené dodávky z Ruska, ktoré bolo pred vojnou na Ukrajine najväčším dodávateľom plynu do Nemecka.



Vyplácanie odmien po záchrane energetických spoločností na jednej strane vyvoláva otázky týkajúce sa využívania peňazí daňových poplatníkov, ale zároveň poukazuje na ich potrebu udržať si konkurencieschopnosť.



Sefe (Securing Energy for Europe) aj Uniper museli v rámci záchranných opatrení súhlasiť s platovými limitmi pre svoje predstavenstvo, no stropy na odmeny sa nevzťahujú na všetkých zamestnancov.



Jeden zo zdrojov uviedol, že 200 obchodníkov Sefe v Londýne dostalo odmeny za stovky miliónov dolárov. Podľa neho obchodníci na stredných pozíciách dostali každý 5 až 7 miliónov USD (4,59 - 6,43 milióna eur).



Aj dvaja ďalší ľudia povedali, že v Sefe aj Uniper boli vyplatené štedré odmeny.



Sefe, bývalá nemecká divízia ruského Gazpromu, uviedla, že výkon jej zamestnancov ospravedlňuje odmeny za ich príspevok k bezpečnosti dodávok, bez toho, aby uviedla podrobnosti.



"Toto udržiava konkurencieschopnosť Sefe v oblasti ľudských zdrojov, aby mohla v budúcnosti obstarávať plyn a vodík pre nemecký trh," uviedla spoločnosť v zaslaných e-mailoch a dodala, že celkové personálne náklady za rok 2021, posledný rok, za ktorý sú dostupné informácie, dosiahli 330 miliónov eur.



Uniper tiež potvrdil, že vyplatil odmeny obchodníkom za rok 2022, ale pod úrovňou predchádzajúceho roka. "Konkurencia v prípade obchodníkov v energetike je intenzívna. Nulový bonus preto nie je vhodný," uviedla spoločnosť.



Konkurencia v rámci obchodných oddelení je v súčasnosti obrovská, keďže rivali ako Vitol a Trafigura vykazujú ročný zisk rádovo v miliardách dolárov, pričom ťažia z extrémneho kolísania cien po ruskej invázii na Ukrajinu.



Obchodníci sú často odmeňovaní na základe percenta zo zisku, ktorý dosiahnu. Nie je nezvyčajné, že zarábajú viac ako generálny riaditeľ spoločnosti. Napríklad generálny riaditeľ koncernu BP Bernard Looney minulý rok zarobil 12 miliónov USD.



Nemecké ministerstvo hospodárstva, ktoré dohliada na štátny podiel v Sefe, uviedlo, že podmienky stanovené Európskou komisiou sú rozhodujúce pre otázky odmeňovania. Dodalo, že len daná spoločnosť sa môže vyjadriť k tomu, ako sa tieto podmienky plnia.



Ministerstvo financií, ktoré je zodpovedné za vlastníctvo Uniperu, položilo spoločnosti aj otázky týkajúce sa prevádzkových záležitostí vrátane odmeňovania zamestnancov.



Obchodná divízia Sefe so sídlom v Londýne zamestnáva podľa internetovej stránky skupiny približne 830 ľudí, zatiaľ čo globálny obchodný segment Uniperu má približne 1400 zamestnancov.



(1 EUR = 1,0892 USD)