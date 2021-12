Zníženie ciel na čínsky dovoz by mohlo zmierniť inflačné tlaky

Washington 2. decembra (TASR) - Zníženie ciel z éry bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na dovážaný tovar z Číny by mohlo pomôcť zmierniť niektoré inflačné tlaky, ale „nezmení hru“. Uviedla to vo štvrtok ministerka financií Janet Yellenová na konferencii Reuters Next.



Podľa nej clá až do výšky 25 % na dovoz z Číny „prispievajú k vyšším cenám v Spojených štátoch“. Niektoré z nich spôsobujú problémy bez toho, aby mali nejaké skutočné strategické opodstatnenie, poznamenala.



Na niektoré produkty z Číny sa pritom vzťahovali výnimky, ale ich platnosť vypršala na konci roka 2020. Americká obchodná zástupkyňa Katherine Taiová spustila nový, cielený proces preskúmania možných výnimiek ako súčasť spolupráce s čínskymi predstaviteľmi po podpise tzv. prvej fázy obchodnej dohody začiatkom roka 2020.



Yellenová zaradila tieto výnimky medzi ďalšie kroky, na ktorých pracuje súčasná americká administratíva v snahe zmierniť cenové tlaky, vrátane spolupráce s prístavmi a súkromnými firmami na odblokovaní dodávateľských reťazcov a udržaní toku produktov k spotrebiteľom.



"Toto je proces, ktorým možno znížiť tarify. Myslím si, že by to mohlo byť užitočné," povedala o výnimkách na clá, pričom zdôraznila, že to neznamená "zmenu hry".



Ministerka tiež uviedla, že v súčasnosti nemá na programe návštevu Číny, ale očakáva, že bude pokračovať v rokovaniach so svojím náprotivkom, vicepremiérom Liou Che, o mnohých ekonomických otázkach, ako sú čínske technologické postupy, trhy s cennými papiermi, praktiky výmenných kurzov a snahy Číny o vyváženie svojej ekonomiky smerom k osobnej spotrebe.