Zníženie ciel USA na dovoz zo Švajčiarska platí spätne od 14. novembra
Americký prezident Donald Trump uvalil v auguste clá na Švajčiarsko vo výške 39 %. Ako dôvod uviedol vysoký obchodný deficit USA s touto alpskou krajinou.
Autor TASR
Zürich 9. decembra (TASR) - Zníženie amerických ciel na dovoz zo Švajčiarska z 39 % na 15 % bude platiť spätne od 14. novembra. Uviedla to v utorok vo vyhlásení švajčiarska vláda. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Spojené štáty a Švajčiarsko uzavreli 14. novembra predbežnú dohodu, na základe ktorej Washington zníži clá na švajčiarsky tovar, zatiaľ čo švajčiarske spoločnosti sa zaviazali investovať v USA 200 miliárd USD (171,60 miliardy eur) do konca roka 2028.
Išlo o najvyššie clá, aké Trumpova administratíva uvalila na európsku krajinu, a šokovali švajčiarsku podnikateľskú komunitu.
(1 EUR = 1,1655 USD)
