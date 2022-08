Zníženie dodávok ruského plynu môže ohroziť rast francúzskej ekonomiky

Paríž 30. augusta (TASR) - Zníženie dodávok ruského plynu by mohlo ohroziť rast francúzskej ekonomiky. Upozornil na to v utorok minister financií Bruno Le Maire. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Le Maire v utorok povedal, že francúzska ekonomika smeruje k dosiahnutiu vyššieho tempa rastu o 2,5 % v tomto roku. Upozornil však zároveň, že drastické zníženie dodávok ruského plynu môže ohroziť tento výhľad.



Ruský koncern Gazprom informoval francúzsku spoločnosť Engie, že od utorka znižuje dodávky plynu pre spor ohľadne niektorých kontraktov.



Podľa ministra financií vláda v Paríži musí okrem iného v rámci možných scenárov počítať aj s prípadným úplným zastavením vývozu ruského plynu do Francúzska v kombinácii s tvrdou zimou.



Uviedol tiež, že Francúzsko študuje možnosti lepšieho energetického prepojenia so Španielskom a zopakoval názor Paríža, že európske ceny elektriny by nemali závisieť od cien plynu, pričom vyzval blok na reformu tohto mechanizmu.