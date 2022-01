Zníženie DPH na potraviny by podľa Matoviča spôsobilo výpadok dane

Na archívnej snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 26. januára (TASR) - Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny by spôsobilo v štátnom rozpočte výpadok 150 až 200 miliónov eur. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister financií SR Igor Matovič (OĽANO).povedal Matovič. Existuje podľa neho uznesenie vlády z októbra 2020 o tom, že ktorýkoľvek minister, ak príde s návrhom,, zároveň musí prísť s návrhom,Minister financií pripomenul, že DPH je kľúčová daň pre verejné financie.poznamenal. Je to teda podľa neho mimoriadne dôležitý zdroj financií pre chod štátu.podčiarkol.informoval k téme DPH na potraviny agrominister Samuel Vlčan (nominant OĽANO).Podľa svojich slov by bol najradšej, aby na slovenské potraviny bola čo najnižšia DPH, aby sa na Slovensku predávalo 90 % slovenských potravín a aby Poliaci a Maďari chodili kupovať potraviny na Slovensko.povedal.Vlčan avizoval, že vo veci energií bude hovoriť so štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Karolom Galekom (SaS), aby zistil, kto profituje zo zvýšených cien energií.dodal šéf ministerstva pôdohospodárstva.Výbor Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie žiada rezort pôdohospodárstva a financií prehodnotiť výšku DPH na základné potraviny a služby gastrosektora. Vyplynulo to z utorkového (25. 1.) rokovania výboru.povedal predseda výboru Karahuta. Uznesenie bolo podľa neho prítomnými členmi výboru jednomyseľne schválené.