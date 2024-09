Zníženie DPH na ubytovanie v Tatry mountain resorts privítali

Liptovský Mikuláš 27. septembra (TASR) - Avizovanú päťpercentnú daň z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovanie spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) uvítala. Podľa šéfa TMR Igora Rattaja ide o zmysluplné rozhodnutie.



"Spolu s ostatnými krokmi na podporu domáceho cestovného ruchu, ako je päť % DPH na gastro alebo vylepšené rekreačné poukazy, to môže pomôcť zvýšiť záujem o dovolenku na Slovensku a podporiť tak domácu ekonomiku," skonštatoval Rattaj.



Zdôraznil, že opatrenie by malo priniesť viac prenocovaní, väčšie tržby, viac pracovných miest, priestor na inovácie a skvalitňovanie služieb v cestovnom ruchu.



Zníženie DPH pre celý sektor cestovného ruchu na päť % oznámil minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS) vo štvrtok (26. 9.). Podľa analýz asociácií cestovného ruchu by zníženie DPH malo priniesť viaceré ekonomické benefity. Počítajú s nárastom návštevníkov o 350.000, tržby by mali stúpnuť o 44 miliónov eur a zvýšiť by sa mal aj počet pracovných miest.