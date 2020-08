Zníženie DPH v cestovnom ruchu sa pripomienkuje na rezorte dopravy

Bratislava 25. augusta (TASR) – K téme zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) v cestovnom ruchu sa v súčasnosti uskutočňuje vnútrorezortné pripomienkové konanie. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf.



Problematiku zníženia sadzby DPH na určité služby v oblasti cestovného ruchu prerokovalo aj Ministerstvo financií (MF) SR, a to v rámci pripomienok predložených v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu novely zákona o DPH. Priblížil to tlačový odbor rezortu financií.



MF tiež skonštatovalo, že oblasť DPH je na úrovni Európskej únie (EÚ) harmonizovaná, a to na báze smernice o spoločnom systéme DPH, ktorú Slovensko transponovalo do zákona o DPH. Smernica reguluje všetky mechanizmy fungovania systému DPH vrátane sadzieb dane. "Uplatňovanie znížených sadzieb DPH je limitované na dodania tovarov a poskytnutie služieb taxatívne vymedzených v prílohe III. smernice. Na dodávky tovarov a služieb, ktoré nie sú definované v predmetnej prílohe smernice, nemožno uplatniť zníženú sadzbu DPH," priblížil tlačový odbor MF.



Zároveň zdôraznil, že Slovensko v oblasti sadzieb DPH rešpektuje legislatívu EÚ a pri rozširovaní znížených sadzieb DPH zaujíma opatrný postoj. Dôvodom je významný vplyv tohto nástroja daňovej politiky na verejné financie. "S prihliadnutím na uvedené, návrh novely zákona o DPH, ktorý je predložený na rokovanie vlády SR, nerieši problematiku rozšírenia uplatňovania zníženej sadzby dane," podotkol rezort financií.



Poslanec hnutia Sme rodina Martin Borguľa prednedávnom priblížil, že podľa jeho informácií ministerstvo dopravy intenzívne pracuje a rokuje s koaličnými partnermi o tom, aby bola v cestovnom ruchu znížená DPH na 10 %. Hovorca rezortu dopravy vtedy pre TASR potvrdil, že je to téma, keďže je to aj v programovom vyhlásení vlády, stav prípravy tohto opatrenia však nekonkretizoval.



Zníženie dane ako jednu z foriem špecifickej pomoci pre odvetvie cestovného ruchu zasiahnuté koronakrízou navrhoval aj Zväz cestovného ruchu (ZCR) SR. "Mali by sa prijať určité opatrenia, ktoré znížia daňovú záťaž, konkrétne DPH, a to na všetky služby cestovného ruchu," poznamenal prezident zväzu Marek Harbuľák začiatkom júla.