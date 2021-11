Znížená mobilita ľudí bude podľa slovenských maloobchodníkov minimálna

Bratislava 25. novembra (TASR) - Zníženie mobility ľudí bude minimálne. Uviedol to Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM), v reakcii na vládou schválený lockdown.



Ako spresnil, ide len o zatvorenie vybraných obchodov a služieb. "Očkovaní a neočkovaní, negatívni aj pozitívni, sa naďalej budú môcť stretávať v preplnených supermarketoch pri nákupoch vianočných darčekov, následne môžu nákazu priniesť na pracovisko. Nezatvárame fabriky, pracoviská, školy, a teda zníženie mobility bude minimálne s koncentrovaním sa v minime otvorených prevádzok alebo v automobilkách," spresnil.



"Neobmedzením cestovania spôsobíme výlety na vianočné nákupy do zahraničia a cielene zlikvidujeme maloobchod, ktorý nemusí mať vzhľadom na situáciu a obracanie každého eura obzvlášť v nákladom predvianočnom období na úhradu miezd zamestnancov," doplnil.



Na stredajšej (24. 11.) tlačovej konferencii podľa neho z úst predstaviteľov vlády nezaznela ani jedna informácia o odškodnení zatvorených prevádzok, ktoré by bolo už od štvrtka pre ne nachystané. Naopak, vláda mala podľa Krakovského štyri týždne čas na prijatie opatrení, ktorým sa obchodníci musia prispôsobiť za pár hodín.



"Myslíme si, že rozptýlením ľudí medzi väčšie množstvo bezpečných obchodov v režime očkovaný/prekonaný by sa znížilo riziko šírenia nákazy medzi ľuďmi. Preto žiadame o čo najrýchlejšie otvorenie našich prevádzok a ruka v ruke s tým musí prísť k výraznému odškodneniu, a to aj za predchádzajúce vlny. Na základe tvrdení príslušných autorít sa totiž obávame, že naše obchody zostanú zatvorené podstatne dlhšie ako sľubované dva týždne," dodal predseda iniciatívy.



Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 100 nepotravinových maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov.