Zníženie teploty o jeden stupeň usporí podľa MHTH 6 % energie

Bratislava 29. septembra (TASR) - Rastúce ceny energií zvyšujú tlak na znižovanie ich spotreby. Okrem opatrení, ktoré si vyžadujú pomerne vysoké investície, je však možné okamžite ušetriť aj zmenou spotrebiteľských návykov. Napríklad zníženie teploty v miestnosti o jeden stupeň Celzia zníži spotrebu energie až o šesť percent, upozornila štátna teplárenská spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH).



"Regulujte teplotu v miestnostiach pomocou termostatických hlavíc na radiátoroch – môžu byť mechanické alebo inteligentné programovateľné a ovládateľné cez mobilný telefón," radí manažérka marketingu a komunikácie MHTH Andrea Devánová. Dostatočná teplota v izbách je 21 stupňov a na spánok stačí 18 stupňov Celzia. V prechodných obdobiach na jar a na jeseň je na mieste zvoliť namiesto kúrenia teplejšie oblečenie.



Devánová dodala, že k zníženiu nákladov v priamej súvislosti s kúrením prispieva aj odvzdušnenie radiátorov, keďže vzduch v rozvodoch môže zvýšiť náklady aj o desať percent. Dôležité je aj temperovanie miestností. Radiátory by sa preto nemali vypínať pri odchode z domácnosti úplne, nakoľko vykúriť chladné priestory je nákladnejšie.



K osvedčeným postupom na zníženie spotreby tepla patrí aj správne vetranie. To by malo byť krátke a intenzívne. Zároveň je treba počas vetrania stiahnuť na minimum termostatickú hlavicu na radiátore. Vhodným riešením je aj rekuperácia, ktorá dokáže zachytiť teplo a dodať ho späť do miestnosti spolu s čerstvým vzduchom.



Na pocitovú teplotu má vplyv vlhkosť vzduchu v byte, ktorá by sa mala pohybovať optimálne v rozmedzí 50 – 60 %. Suchý vzduch pod 30 % spôsobuje zdravotné problémy dýchacích ciest, príliš vlhký vzduch podporuje tvorbu plesní. Pri vlhkosti vzduchu 30 % a teplote 23 stupňov Celzia máme rovnakú tepelnú pohodu ako pri teplote 21 stupňov a vlhkosti vzduchu 60 %. "Ušetríte pritom 12 % tepla," priblížila Devánová. Vykurovacie telesá je treba udržovať čisté, nezakladať ich nábytkom a nezakrývať závesmi.



Jedným z významných "žrútov" energie je ohrev teplej vody, preto zníženie jej spotreby prináša významné úspory financií. Vhodné je krátke sprchovanie namiesto kúpeľa, ktoré ušetrí až dve tretiny energie v teplej vode. Voda na sprchovanie zároveň nemusí byť horúca.



K štandardným postupom na zníženie spotreby energií patrí aj utesnenie alebo výmena okien a dverí za nové, zateplenie domu, vrátane pivníc a striech a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. K dispozícii sú už aj inteligentné teplomery a vlhkomery, ktoré zabezpečia snímanie a prenos nameraných údajov prostredníctvom domácej siete wifi.