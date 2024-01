Zníženie úrokových sadzieb Fedu by mohlo prísť už pred 3. štvrťrokom

Washington 18. januára (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) by mohla začať znižovať úrokové sadzby "skôr ako v 3. štvrťroku" 2024. Uviedol vo štvrtok Raphael Bostic, prezident Fedu v Atlante a člen menového výboru centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Predstavitelia Fedu na poslednom zasadnutí v minulom roku hlasovali za ponechanie referenčnej úverovej sadzby na 22-ročnom maxime. Naznačili, že tento rok očakávajú až tri zníženia úrokových sadzieb, čo signalizuje novú fázu v boji proti inflácii.



Niektorí analytici predpovedajú, že prvé z týchto znížení by mohlo prísť už v marci.



V predchádzajúcich týždňoch sa však predstavitelia Fedu začali vyjadrovať opatrnejšie v súvislosti so skorým začiatkom znižovania sadzieb. To naznačuje, že podľa nich je potrebné vykonať ešte veľa práce, aby sa inflácia bezpečne vrátila k dlhodobému cieľu banky vo výške 2 %.



Bostic vo štvrtok na konferencii v Atlante povedal, že nedávny "neočakávaný pokrok" v boji proti inflácii ho viedol k tomu, aby posunul svoju prognózu začiatku znižovania sadzieb zo 4. štvrťroka na 3. štvrťrok.



Podľa neho, ak budú pribúdať dôkazy o spomaľovaní inflácie, k normalizácii by mohlo dôjsť aj skôr ako v 3. štvrťroku. Tieto dôkazy však budú musieť byť veľmi presvedčivé, dodal.



Americké firmy tvrdia, že sú "optimistické" vo veci vyhliadok na pokles úrokových sadzieb. Nižšie úrokové sadzby znížia náklady na pôžičky pre podniky a spotrebiteľov a to zvýši dopyt.



Napriek tomu, že Bostic nechal otvorené dvere na zníženie sadzieb pred 3. štvrťrokom, uviedol zároveň, že Fed sa bude riadiť prichádzajúcimi údajmi z ekonomiky vzhľadom na "nepredvídateľné prostredie".