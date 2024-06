Zníženie úrokových sadzieb zvýšilo ceny ropy o viac než 2 %

Houston 6. júna (TASR) - Ceny ropy vzrástli vo štvrtok o viac než 2 %. Trhy tak reagovali na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) znížiť úrokové sadzby prvýkrát za takmer päť rokov. Navyše po kroku ECB rovnaký urobila aj dánska centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 18.18 h SELČ 80,02 USD (73,65 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,61 USD (2,05 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 75,76 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,69 USD, alebo 2,28 %. V stredu (5. 6.) zaznamenali ceny ropy k záveru obchodovania rast o viac než 1 % a zastavili tak predchádzajúci pokles počas piatich obchodovaní.



Pod výrazný rast v druhej časti štvrtkového obchodovania sa podpísala Európska centrálna banka (ECB). Tá podľa očakávaní znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov, čím kľúčovú sadzbu znížila na 4,25 % z 22-ročného maxima 4,5 %. Následne dánska centrálna banka zredukovala vlastnú kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 3,35 %. Redukcia úrokových sadzieb je podporou pre ekonomiku, čo signalizuje možný zvýšený dopyt po rope a pohonných látkach.



(1 EUR = 1,0865 USD)