Zníženú DPH v gastre by mohli od januára využívať tisícky firiem

Bratislava 25. decembra (TASR) – Na Slovensku aktuálne podniká 21.805 podnikateľských subjektov v reštauračnej oblasti, ktorým by od januára mohlo v podnikaní pomôcť zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na desať percent. Od roku 2020 je počet spoločností v gastrosektore najvyšší, keď za toto obdobie vzrástol o približne 900 subjektov, vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet. Nižšia DPH je ale určená pre firmy s obsluhou a konzumáciou priamo v priestoroch podniku.



Z celkového počtu firiem je 10.127 akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným a 11.678 živnostníkov. "Napriek prírastku v počte podnikateľov platí, že gastrosektor je výrazne sužovaný už tretí rok po sebe. Vysoké ceny energií, surovín a ďalších vstupov núti podniky na jednej strane zvyšovať ceny, na druhej strane tým prichádzajú o zákazníkov, ktorí nechcú alebo nemôžu rast cien akceptovať. Pre niektoré podniky to môže mať fatálne následky," upozornila analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.



V gastrosektore zaniklo za posledné tri roky 2885 subjektov, z čoho 2353 bolo živnostníkov. Štěpánová priblížila, že najviac subjektov, a to viac ako tretina zo všetkých, zaniklo v minulom roku. "Odhadujeme, že budúci rok bude pre gastropodniky rovnako negatívny, ako obdobie pandémie," uviedla Štěpánová. Zároveň však podotkla, že len v tomto roku na Slovensku vzniklo v reštauračnom biznise 710 nových živnostníkov a 508 firiem. V oboch prípadoch ale ide o najnižšie číslo od roku 2020.



Reštauráciám, bistrám, kaviarňam či barom má v budúcom roku do istej miery pomôcť práve nedávno prijatá znížená DPH, ktorá začne platiť od januára 2023. Platiť bude pre podniky, ktoré podávajú jedlo a nápoje, no zároveň poskytujú obsluhu, či disponujú priestormi na konzumáciu či umývanie riadu. Znížená DPH v tomto prípade teda platí na poskytnutie služby. Ak teda gastropodnik podáva jedlo či nápoje, no neposkytuje ostatné spomenuté služby, znížená daň preň neplatí.