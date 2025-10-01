< sekcia Ekonomika
Znížili odhad deficitu na tento rok na 5,0%,cieľ vlády je o 0,3% nižší
Pokles oproti augustovej prognóze je spôsobený najmä pomalším čerpaním výdavkov štátneho rozpočtu na investície.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) znížila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy pre tento rok o 192 miliónov eur na 5,0 % hrubého domáceho produktu (HDP). Pokles oproti augustovej prognóze je spôsobený najmä pomalším čerpaním výdavkov štátneho rozpočtu na investície, uviedla RRZ na svojej internetovej stránke v septembrovom rozpočtovom semafore.
Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, bude podľa RRZ deficit 6,9 miliardy eur. „Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa vlády dosahuje 0,3 % HDP (422 mil. eur), čo znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu,“ spresnila rada. Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu naďalej predstavuje výpadok výnosu z daní a odvodov, najmä nižší očakávaný príjem z dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb.
V rámci rozpočtového semafora RRZ takisto odhaduje plnenie nominálneho limitu verejných výdavkov stanoveného v rámci schváleného rozpočtu. Podľa RRZ dosiahnu verejné výdavky spadajúce pod tento limit v roku 2025 sumu 60,8 miliardy eur, čo znamená, že limit výdavkov schválený parlamentom by nemal byť prekročený. Riziko nesplnenia rozpočtových cieľov tak v prevažnej miere vyplýva z výpadku na príjmovej strane rozpočtu. Očakávané plnenie limitu výdavkov pre rok 2025 sa medzimesačne znížilo o 307 miliónov eur, k čomu prispela úspora v kapitálových výdavkoch v štátnom rozpočte.
