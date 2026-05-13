Znížili tohtoročný výhľad svetového dopytu po rope
Autor TASR
Moskva 13. mája (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) očakáva, že v dôsledku konfliktu na Blízkom východe klesne celosvetový dopyt po rope v tomto roku o 418.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Organizácia v stredu zhoršila svoju prognózu o 334.000 barelov denne (bpd) v porovnaní s aprílovým odhadom, keď predpokladala pokles o 84.000 bpd. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Prognóza vývoja dopytu po rope bola znížená o 1,3 milióna bpd v porovnaní s odhadom vypracovaným pred vypuknutím konfliktu na Blízkom východe, uviedla IEA. Konflikt podľa správy radikálne mení spotrebu ropy, a to priamo aj v širšom zmysle, pričom zosilňujúci sa pokles dopytu je sprevádzaný prudkým nárastom cien ropy od začiatku vojny. IEA očakáva najstrmší pokles celosvetovej spotreby ropy v druhom štvrťroku, a to o 2,45 milióna bpd. Predtým počítala so znížením o 1,5 milióna bpd počas týchto troch mesiacov.
Podľa novej prognózy dosiahne celosvetový dopyt po rope v roku 2026 úroveň 104 miliónov bpd v porovnaní so 104,342 milióna bpd v roku 2025.
