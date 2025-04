Znižili výhľad dopytu po rope pre napätie v obchode

Paríž 15. apríla (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) znížila svoju prognózu rastu globálneho dopytu po rope v tomto aj v budúcom roku v dôsledku eskalácie obchodného napätia. Urobila tak deň po podobnom kroku producentskej skupiny OPEC. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.



IEA predpokladá, že rast dopytu po rope bude slabší, ako sa pôvodne odhadovalo, keďže eskalácia napätia v globálnom obchode v dôsledku ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa má negatívny vplyv na globálnu ekonomiku.



„Vzhľadom na náročné obchodné rokovania, ktoré sa očakávajú počas nadchádzajúceho 90-dňového odkladu recipročných ciel a možno aj neskôr, trhy s ropou čaká hrboľatá jazda a nad našimi prognózami na tento a budúci rok visia značné neistoty,“ uviedla agentúra so sídlom v Paríži vo svojej mesačnej správe.



IEA revidovala nadol aj prognózy hospodárskeho rastu, o ktoré sa opierajú jej odhady dopytu po rope. Najnovšie tak predpovedá pre rok 2025 zvýšenie globálneho hrubého domáceho produktu o približne 2,4 % a v roku 2026 o 2,5 % namiesto o 3,1 % v oboch rokoch.



V dôsledku toho teraz predpokladá, že globálny dopyt po rope stúpne v tomto roku len o 726.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne a nie o 1,03 milióna barelov/deň, pričom dosiahne v priemere 103,5 milióna barelov denne. V budúcom roku sa očakáva ďalšie spomalenie rastu dopytu na 692.000 barelov denne.



Projekcie IEA zostávajú podstatne nižšie ako odhady Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), keďže kartel v súčasnosti počíta s rastom dopytu po rope o približne 1,3 milióna barelov denne v oboch rokoch.



Ceny ropy minulý týždeň klesli na najnižšiu úroveň za viac ako štyri roky pod tlakom obáv, že americké clá by mohli dostať globálnu ekonomiku do recesie a znížiť dopyt po rope.



IEA v tejto súvislosti poznamenala, že aj keď bol dovoz ropy, plynu a rafinovaných produktov oslobodený od ciel v USA, obavy, že clá by mohli zvýšiť infláciu a poškodiť ekonomiku, mali vplyv na ceny ropy.