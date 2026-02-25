< sekcia Ekonomika
Znižovanie cien výrobcov vo Švédsku sa v januári zmiernilo
Medzimesačne sa ceny švédskych výrobcov v januári posilnili o 2,4 % po tom, ako v decembri oproti predošlému mesiacu klesli o 1,1 %.
Autor TASR
Štokholm 25. februára (TASR) - Medziročné tempo poklesu cien švédskych výrobcov sa v januári spomalilo na 2 % z úrovne 2,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Začali totiž rásť ceny energií a spomalil sa pokles cien medziproduktov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny energií v porovnaní s januárom minulého roka vzrástli o 5,8 % po tom, ako sa v decembri medziročne znížili o 2,8 %. Ceny medziproduktov klesli o 3,1 % po znížení o 3,2 % v decembri. Zrýchlilo sa však tempo poklesu cien investičných tovarov (na 3,5 % z decembrových 2,5 %), spotrebného tovaru (na 4,5 % z 1,6 %) a tovarov krátkodobej spotreby (na 5,4 % z decembrových 2,8 %). Spomalilo sa tempo rastu cien tovarov dlhodobej spotreby (na 1,4 % z 2,4 %).
