Znižovanie úrokov a uvoľňovanie podmienok pozitívne vplýva na hypotéky

Bratislava 25. januára (TASR) - Hypotekárny trh vykazuje aj napriek výpadku katastra nehnuteľností pozitívne trendy, o ktorých aktuálne hovoria finanční sprostredkovatelia aj Národná banka Slovenska (NBS). Dôvodom je okrem znižovania úrokov v takmer všetkých bankách na Slovensku aj ďalšie uvoľňovanie podmienok pre podnikateľov a ľudí nad 40 rokov. Finanční odborníci predpokladajú v tomto roku celkovo pozitívny vývoj na trhu hypoték. Informovala o tom sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group.



"Hoci takmer všetky banky na slovenskom trhu v poslednom mesiaci 2024 ešte viac znížili úrokové sadzby, po decembrovom rozhodnutí Európskej centrálnej banky (ECB) o znížení úrokov trend pokračuje ešte intenzívnejšie aj v úvode nového roka. V novom roku 2025 očakávame ďalšie zlacňovanie hypoték na Slovensku a úroky by mohli atakovať hranicu troch percent," uviedol partner spoločnosti Michal Ďuriš. Aktuálne sa úrokové sadzby hypoték pohybujú od 3,5 %, pričom koncom januára trh očakáva oznámenie ECB o ďalšom znižovaní základných úrokových sadzieb, doplnila spoločnosť.



Okrem znižovania úrokov, ktoré majú na dopyt najväčší vplyv, zaznamenal hypotekárny trh podľa odborníka aj ďalšie dva pozitívne trendy vo viacerých bankách. Ďuriš hovorí konkrétne o predĺžení splatnosti hypoúverov a zvýšení percenta akceptácie príjmu z obratov pri podnikateľoch.



Viaceré veľké banky by mali pritom od minulého roka umožňovať žiadateľom po veku 40 rokov predĺžiť splácanie nielen do 65 rokov, ale čoraz častejšie až do 70 rokov. Niektoré banky ponúkajú pri spoludlžníkovi limit až 75 rokov, priblížila spoločnosť, ktorá ďalej špecifikovala, že donedávna túto možnosť povoľovali banky len výnimočne.



"Ľudia v strednom veku nad 40 rokov menia bývanie za väčšie alebo kvalitnejšie, prípadne vzhľadom na vyšší príjem chcú aj druhú nehnuteľnosť. Rátajú s tým, že hypotéku splatia skôr, z dlhšej doby splácania im však už teraz vyplývajú výhody ako nižšia mesačná splátka či vyšší maximálny úver," vysvetlil Ďuriš.



K ďalšiemu oživeniu trhu hypoték prispieva podľa odborníka zvýšenie percenta akceptácie príjmu z obratov, ak o hypotéku žiada živnostník alebo spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.). "Väčšina bánk urobila vlani pozitívnu zmenu smerom k podnikateľom. Pri s. r. o. aj s väčšími obratmi sa limity zvýšili na 30 %, pričom doteraz to bolo pre väčšinu firiem maximálne 20 % obratu. Pri živnostníkoch sa schvaľovací limit obratu takisto zvyšoval, v jednej banke až na 70 %," dodal Ďuriš.