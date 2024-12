Znižovanie výdavkov vo Volkswagene sa dotkne aj manažmentu

Wolfsburg 25. decembra (TASR) - Očakávaná redukcia nákladov v nemeckej automobilke Volkswagen zasiahne okrem zamestnancov vo výrobe aj manažment. Uviedli to pre agentúru DPA zdroje z automobilky, ktoré tak potvrdili skoršie informácie tlače.



Odmeny, ktoré by mali byť vyplatené v máji, sa znížia do takej miery, že ročný príjem pre približne 4000 manažérov klesne v rokoch 2025 a 2026 o 10 %. Aj v ďalších troch rokoch sa ročný príjem zníži, aj keď v menšej miere. V roku 2027 by mal byť ročný príjem manažérov nižší o 8 %, v roku 2028 o 6 % a v roku 2029 o 5 %. S ukončením redukovania platov manažmentu sa počíta od roku 2030, uviedli zdroje z Volkswagenu.



Dohoda o redukcii nákladov je podľa odborovej organizácie IG Metall v záverečnej fáze, pričom súčasťou riešenia problémov firmy musí byť aj manažment a predstavenstvo. IG Metall však očakáva, že odmeny pre členov predstavenstva sa nebudú vyvíjať rovnako ako v prípade manažmentu. Na základe poskytnutých informácií výška odmien pre členov predstavenstva je v konečnom dôsledku na rozhodnutí dozornej rady. Koncom minulého týždňa však šéf Volkswagenu Oliver Blume prisľúbil, že znižovanie nákladov sa dotkne okrem manažmentu aj predstavenstva.



Po týždňoch tvrdých rokovaní sa predstavitelia IG Metall a vedenie Volkswagenu v piatok (20. 12.) dohodli na podmienkach riešenia zhoršujúcej sa finančnej pozície automobilky. Podľa agentúry DPA by sa v rámci dohody závody v Nemecku zatvárať nemali, takže rozsiahle prepúšťanie v najbližšom čase nehrozí. V budúcich rokoch však automobilka naďalej plánuje zrušiť 35.000 pracovných pozícií a vyrobiť zhruba o 700.000 áut ročne menej.