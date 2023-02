Znovuzavedenie dotácií na obedy je podľa opozície priznaním si chyby

Bratislava 7. februára (TASR) - Návrh na opätovné zavedenie dotácií na obedy v materských a základných školách je priznaním si chyby, myslia si viacerí opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR. Zároveň je podľa nich vidieť, že je už známy termín predčasných volieb a začína sa predvolebná kampaň.



Návrh predložila v utorok poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina) ako pozmeňujúci návrh k novele zákona o pomoci v hmotnej núdzi, o ktorej v 2. čítaní rokuje Národná rada (NR) SR. Vzhľadom na množstvo rečníkov prihlásených do rozpravy sa o návrhu dopoludnia nehlasovalo a diskusia o ňom pokračuje.



"Pani poslankyňa, vy ste vyjadrili svojim návrhom nedôveru ministrovi (Milanovi Krajniakovi). Lebo minister bol ten, kto zmenil tie obedy... Musíte povedať, že v tomto prípade pán minister pochybil. A on musí povedať mea culpa," vyhlásil v rozprave bývalý minister práce Ján Richter (Smer-SD).



Pripomenul, že dotované obedy presadila ešte vláda pod vedením Smeru a ich fungovanie potvrdilo, že to bolo dobré riešenie. Kabinet Igora Matoviča (OĽANO) ich však následne zrušil. Teraz krátko pred voľbami prichádza návrh na ich opätovné zavedenie.



"Počúvam len Sme rodina, ale nikto nepovie, že je tu aj nejaký iný návrh a že to chcel aj niekto iný riešiť. Niekto, kto má na to väčšie morálne právo, lebo to zavádzal v čase, keď to možno bolo veľké riziko," zdôraznil Richter.



Na rôzny prístup Sme rodina v rôznom čase poukázal aj poslanec Erik Tomáš (nezaradený) z mimoparlamentného Hlasu-SD. Ešte v opozícii hnutie hlasovalo za pôvodný návrh dotovaných obedov. Po vstupe do vlády však boli na návrh ich ministra práce Milana Krajniaka zrušené. "Už sú ohlásené predčasné voľby, je kampaň a hnutie Sme rodina s tým odrazu prichádza," vyhlásil.



Motív je podľa neho jasný, hnutie chce predbehnúť stranu Hlas-SD, ktorej poslanci predložili podobný návrh už skôr. "Nemáte morálne právo to predkladať, keďže ste to zrušili, na návrh vášho ministra. To, že chcete opäť zaviesť obedy zadarmo, je priznaním vašej chyby," dodal Tomáš.



Podľa Krištúfkovej minister práce nepochybil a zrušenie dotovaných obedov nebol jeho nápad. "V tej dobe náš koaličný partner, strana SaS si dala podmienku, že obedy zadarmo sa musia zrušiť. SaS v koalícii už nie je, preto môžeme vrátiť dotácie na stravu," reagovala.