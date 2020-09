Zväz obchodu: Sme znepokojení návrhom novely zákona o odpadoch

Bratislava 22. septembra (TASR) - Členovia Zväzu obchodu (ZO) SR sú vážne znepokojení závažným problémom v legislatívnom procese, ktorý sa týka návrhu novely zákona o odpadoch. Uviedol to na tlačovej konferencii prezident zväzu Martin Katriak v súvislosti s novelou zákona o odpadoch, ktorou by sa mala v stredu (23. 9.) zaoberať na svojom rokovaní vláda.



"Vychádzajúc z obsahu tejto novely sa v prípade jej prijatia očakáva od 1. januára 2021 zásadný, pravdepodobne až 6-násobný nárast recyklačných poplatkov a okrem toho aj ďalšie významné zmeny, ktoré sa s negatívnym dopadom a vysokým finančným zaťažením dotýkajú obchodníkov, ale nielen ich," priblížil Katriak.



Obchodníci podľa neho podporujú realizáciu opatrení v oblasti triedeného zberu s tým, že ako výrobcovia do systému dlhé roky prispievajú a tejto povinnosti sa nikdy nevyhýbali. "Sme však toho názoru, že prijatie právnych predpisov a predovšetkým zákona s takými závažnými opatreniami by nemalo obchádzať riadny legislatívny proces, definovaný v platných legislatívnych pravidlách tvorby zákonov," podčiarkol.



To je podľa Katriaka nevyhnutné najmä v tomto období, kedy výrobcovia už majú uzatvorené zmluvné vzťahy a cenové podmienky pre rok 2021 a nevedia zvýšenie recyklačných poplatkov premietnuť do ceny pre spotrebiteľa. Navyše, prijatie takéhoto právneho predpisu bude znamenať mimoriadne náklady pre obchodníkov a ďalších podnikateľov s možnými fatálnymi dosahmi na ich hospodárenie.



"Zväz obchodu SR upozorňuje, že Ministerstvo životného prostredia SR však riadny legislatívny postup nerešpektovalo a uvedený návrh novely zákona o odpadoch bol schválený bez širšej odbornej diskusie a riadneho medzirezortného pripomienkového konania," upozornil Katriak.



ZO SR podľa neho taktiež veľmi pozorne vníma viaceré nové návrhy zákonodarných úprav v oblasti potravinového práva, najmä novelizáciu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a novelu zákona o potravinách. Tieto zákony sa týkajú viacerých veľmi problematických oblastí vrátane neprimerane vysokých pokút a predaja potravín po lehote minimálnej trvanlivosti, ktoré komplikujú činnosť a podnikanie obchodníkov s potravinami.



"Prijatie predloženej novely zákona o neprimeraných podmienkach by iba prehĺbilo deformácie a vytvorilo by ďalšie prekážky v podnikaní v sektore potravinárstva, ktoré už priniesol samotný zákon číslo 91 z roku 2019, ktorý obmedzil pravidlá voľného trhu špeciálne vo vzťahu k potravinám, znížil konkurenciu na slovenskom trhu v tohto segmente a rozhodne nepriniesol zvýšenie podielu predaja slovenských potravín, čo bolo deklarované ako hlavný cieľ tejto regulácie," upozornil Pavol Konštiak, 1. viceprezident ZO SR.



Podľa Katriaka je rozsah regulácie na slovenskej úrovni prísny extrém dokonca v porovnaní s regulačným rámcom eurosmernice o nekalých praktikách, ale aj v porovnaní s národnými úpravami iných štátov EÚ.



Katriak tiež upozornil, že návrh novely zároveň neodstraňuje ústavne namietanú tzv. generálnu klauzulu neprimeranej podmienky, ktorú obsahuje doteraz platný zákon bez konkrétneho vymedzenia, čo v absolútnej miere narúša princíp právnej istoty dotknutých podnikateľov a regulácia obchodných vzťahov sa tak nachádza vo sfére kontrolnej svojvôle, kedy bez náležitej predvídateľnosti právnej normy až kontrolný orgán bude na základe voľného posúdenia kvalifikovať, či je určité konanie "protizákonné", za čo môže uložiť likvidačnú sankciu.



Katriak doplnil, že ZO SR vníma epidemiologickú situáciu a vývoj koronakrízy s veľkou pozornosťou a citlivosťou, nakoľko práve pracovníci v odvetví obchodu každodenne pracujú v tzv. prvej línii, teda prichádzajú do priameho styku s desiatkami až stovkami zákazníkov denne a znášajú riziko spojené s ohrozením ich vlastného zdravia a nepriamo aj zdravia ich rodín.



"Prijali sme s uspokojením vyhlásenie premiéra Igora Matoviča (OĽANO) o vyčlenení niekoľkých desiatok miliónov eur pre pracovníkov, ktorí pracovali v tzv. prvej línii. Je nám však veľmi ľúto, že sa zabudlo na ľudí v obchode, ktorí počas nesmierne náročného prvého obdobia koronakrízy pracovali napriek riziku v predajniach, avšak následne neboli zaradení do okruhu tých, ktorým bola udelená odmena zo sumy vyčlenenej vládou," dodal Katriak.