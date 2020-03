Zväz obchodu SR vidí najväčší problém v nedostatku predavačov

Bratislava 16. marca (TASR) - V súčasnosti, ale ani predtým nebol a nie je problém s naplnením obchodov so širokým sortimentom potravín, aj keď zákazníci stihli vyprázdniť regály s múkou, cestovinami, konzervami a hygienickým tovarom. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami vyvolanými novým koronavírusom.



"Najväčším problémom je teraz skôr nedostatok predavačov a pokladníkov, keďže aj na nich začali doliehať opatrenia, ako je zatvorenie škôl a škôlok (v obchode pracuje asi 85 % žien), problémy s karanténou, ochorenia ich samotných, ale v neposlednom rade aj enormné pracovné vypätie, ktoré personál v obchodoch musí prekonávať," zdôraznil.



Do "hry" podľa jeho slov vstupujú aj zásahy niektorých obecných úradov, ktoré chcú "dirigovať" otváracie hodiny v predajniach, čo sa nejaví ako najlepší spôsob boja s epidémiou nového koronavírusu.



Uplynulý týždeň bol podľa Katriaka pre obchodníkov veľmi náročný, keďže v niektorých lokalitách museli riešiť takmer "nájazdy" spotrebiteľov so záujmom o kúpu potravinárskeho a drogistického tovaru.



"Rád konštatujem, že obchodníci a najmä predavači, predavačky, pokladníci a pokladníčky túto neľahkú úlohu zvládli bravúrne. Bolo by dobré, keby si vedúci štátni a politickí predstavitelia všímali, že Slovensko relatívne dobre znáša dosahy infekcie novým koronavírusom aj vďaka pracovníkom a pracovníčkam v obchode, predovšetkým vďaka menovaným profesiám," podčiarkol Katriak.



"Na rôznych úrovniach sme sa dožadovali, aby z hľadiska materiálneho zabezpečenia predmetmi ochrany zdravia boli títo pracovníci postavení na úroveň lekárov, sestričiek a ďalšieho zdravotného personálu, pretože pracovníci v obchode podstupujú prinajmenšom rovnaké zdravotné riziko. Žiaľ, doteraz sme neboli úspešní," upozornil.