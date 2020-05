Zväz obchodu: Naše dôvody pre zatvorenie obchodov v nedeľu sa nemenia

Bratislava 30. mája (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR zotrváva na tom, aby obchody v nedeľu boli aj po skončení pandémie nového koronavírusu zatvorené. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak.



"Naše dôvody pre zatvorenie obchodov v nedeľu sa dlhodobo nemenia. Dávame jednoznačný akcent na sociálno-spoločenský motív, a to starostlivosť o našich zamestnancov. Ide najmä o predavačky, ktoré tvoria 85 % pracovníkov na predajniach a ktoré, až na výnimky, by všetky boli rady, keby bol obchod zatvorený. Prirodzene, uvedomujeme si aj tú časť zamestnancov, je ich asi 10 %, ktorí by radi v nedeľu z rôznych dôvodov pracovali," spresnil.



Zdôraznil zároveň, že ZO SR sleduje diskusiu medzi autoritami v rámci vládnej koalície. "Aj keď nie sme organizácia, ktorá by vyjadrovala sympatie tej či onej politickej strane, skôr si všímame aktivity jednotlivých politikov a aj ich hodnotíme," poznamenal.



"Pokiaľ ide o zatvorenie nedieľ v obchodoch, uvedomujeme si dve silné rozdielne stanoviská. Na jednej strane je to predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) spolu s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina), ktorí akoby vychádzali v ústrety návrhu ZO SR. Na druhej strane minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý je dlhodobo proti tomuto návrhu," dodal Katriak.