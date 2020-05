Zväz obchodov: Treba zrušiť čas pre seniorov a plochu na zákazníka

Bratislava 29. mája (TASR) – V obchodoch by bolo už treba zrušiť čas vyčlenený pre seniorov, ako aj hygienickú plochu predajne 15 štvorcových metrov požadovanú na jedného zákazníka. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu obchodu SR Martin Katriak.



"Pokiaľ ide o činnosť obchodu v tomto období, pomaly sa zotavuje po viac ako dvojmesačnej nečinnosti z dôvodu zatvorenia väčšiny predajní. V podstate možno konštatovať, že po prvej fáze - po 2 až 3 dňoch od otvorenia, kedy obchody znova štartovali a zákazníci sa do obchodov vracali pomalšie, je situácia v súčasnosti už konsolidovaná a obchody začínajú pracovať na plný výkon. To je dobre, pretože činnosť obchodov podporuje aj činnosť ich dodávateľov a výrobcov," spresnil.



Z toho je podľa Katriaka zrejmé, aký je dôležitý obchod pre slovenskú ekonomiku. "Evidujeme však ešte dve regulačné podmienky, ktoré svojho času mali iste svoje opodstatnenie, ale radi konštatujeme, že už nie sú potrebné. Ide o osobitný čas vyčlenený pre seniorov a obmedzenie 15 m2 na zákazníka. Tieto opatrenia by mohli byť už zrušené," dodal prezident ZO SR.