Zväz obchodu prekvapilo obmedzenie nákupov pre seniorov

Bratislava 24. apríla (TASR) - Obchodníci združení v Zväze obchodu (ZO) SR opatrenia vlády pri šíreniu pandémie koronavírusu platné od stredy 22. apríla v zásade vítajú. Veľmi ich však prekvapilo obmedzenie nákupných možností seniorov. Uviedol to pre TASR v hodnotení nových opatrení prezident ZO SR Martin Katriak.



"Opatrenia platné od 22. apríla sme vo všeobecnosti uvítali, lebo podporujeme otvorenie obchodov pri dodržaní všetkých hygienických pravidiel. Uvítali sme aj riešenie nákupných hodín pre seniorov z doby 9.00 až 12.00 h, na čas 9.00 až 11.00 h a úprava sobotného režimu. Veľmi nás však prekvapilo, že seniori majú zakázané nakupovať v inom čase," priblížil Katriak.



Upozornil, že predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) na tlačovej konferencii 21. apríla oznámil, že pre seniorov je určený nákupný čas výhradne a výlučne medzi 9.00 až 11.00 h, v pondelok až piatok a, citujem: "dôrazne žiadam seniorov, aby v iných hodinách zvážili do predajní nechodiť". "Nevideli sme v tom ani zmienku o zákaze, ktorý sa však, žiaľ, objavil v opatrení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR krátko pred 22.00 h v ten deň. V podstate sme neverili vlastným očiam a následne sme vykonali viacero konzultácií s ÚVZ," spresnil.



"Žiaľ, zákaz nákupov pre seniorov okrem času 9.00 až 11.00 h v pondelok až piatok je celoplošný. Nechceme sa sporiť o to, či ide o porušenie ľudských práv a slobôd. To prenecháme odborníkom, ale nevieme pochopiť rozdiel medzi vyjadrením premiéra a konečnou úpravou v citovanom naradení ÚVZ SR," zdôraznil Katriak.



Prezident ZO SR pripomenul, že v SR je približne 220.000 pracujúcich dôchodcov. "Väčšina z nich týmto opatrením stráca možnosť ísť si nakúpiť čo i len potraviny, pretože v čase, keď tak môžu urobiť, sú v práci a nemôžu opustiť pracovisko," podčiarkol.



"Sme radi, že viaceré autority sa už vyjadrili o potrebe upraviť toto nešťastné riešenie. V tejto súvislosti treba poukázať aj na skutočnosť, že najbližšie piatky 1. a 8. mája sú štátne sviatky a predajne budú zatvorené, v sobotu seniori podľa platného opatrenia nemôžu nakupovať, v nedeľu sú obchody zatvorené. Navyše, osobitne na vidieku, bývajú niektoré predajne zatvorené aj v pondelok. Obraz dôsledkov si môže verejnosť urobiť sami," doplnil.



"Ešte raz podčiarkujeme, že v stanovisku predsedu vlády z 21. apríla, ktorým informoval o rozhodnutí autorít, nevyslovil žiadny spomínaný plošný zákaz," dodal Katriak.